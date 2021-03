El emotivo mensaje de Maru Botana en el día que su hijo Facundo hubiera cumplido 13 años: “Tenemos nuestro angelito”

La conductora hizo un homenaje a su hijo Facundo

El 5 de marzo es una fecha especial para Maru Botana y su familia. Hace 13 años, nació Facundo, fruto de su relación con Bernardo Solá. El 21 de septiembre de 2008, cuando el bebé tenía 6 meses, murió a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. Este fue una pérdida muy dolorosa para la cocinera y sus seres queridos que dejó un vacío enorme.

En su cuenta oficial de Instagram, la conductora compartió con sus casi dos millones de seguidores una emotiva carta que escribió para recordar a su hijo: “Facu acá estamos con Ine, te vinimos a visitar, a estar un ratito con vos. Las dos sentimos que estas siempre, y cada vez te sentimos más, pero igual, aunque sabemos que no estás acá, este lugar nos ayuda a poder conectarnos”.

Maru Botana y su familia (@marubotanaok)

Además, Botana publicó una hermosa fotografía en la que aparece con algunos de sus hijos y su madre, sosteniendo a Facundo en sus brazos. “Estás en mi corazón y en mi cabeza siempre, pero aunque te extrañe mucho, siento que estás ahí para todo. Hoy más que nunca siento que todos tenemos nuestro angelito ahí, presente, viendo cómo cuidarnos”, señaló en la red social.

“Sé que siempre te hubiera gustado vernos felices. Como dice Ine: ‘El abuelo siempre me dijo que no lo recuerde triste’. Y sí, son heridas muy profundas y fuertes, vacíos interminables que cuesta a veces no caer. Pero también hay que ser fuertes y seguir porque la vida, te va llevando, y María y Jesús te agarran fuerte de la mano”, manifestó la cocinera.

El emotivo posteo de Maru para recordar a Facundo (@marubotanaok)

Más allá del dolor por su partida, Maru reconoció estar feliz con su vida y la de sus seres queridos: “No puedo estar más agradecida y feliz de la familia y vida que tengo, y aunque no estés acá conmigo para abrazarte y liquidarte a besos o verte con todos esos lindos hermanos que tenés, sé que hoy estás en cada uno de ellos”.

“Te quiero mi amor y aunque me pregunte una y otra vez por qué, sé que tu vida tenía un principio y un fin. Hoy tu cumple será una fiesta, como esta foto y desde acá todos te mandamos un abrazo gigante. Amo esta foto y quiero que toda esta dulzura y amor estén hoy con vos”, finalizó Botana en la publicación que hasta el momento obtuvo más de 40 mil likes y superó los 2 mil mensajes de usuarios.

El 21 de septiembre de 2020, al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Facundo, la chef le realizó un homenaje a través de Instagram. “Te fuiste un Día de la primavera, donde todo es festejo y alegría. Quizás en ese momento, con tanto dolor que tenía, no podía entender el mensaje que me estabas dando. Quizás me llevó mucho tiempo entender el motivo por el cual te fuiste”, comenzó.

Maru Botana recordó a su hijo en un aniversario de su fallecimiento

A continuación, hizo referencia al proceso y al saber manejar los sentimientos. A tratar de entender ciertas cuestiones que de antemano parecen complejas de analizar. “Quizás no lo pude procesar nunca. Hoy ya creo que entendí claramente que no eras para este mundo. Te siento desde el momento en el que te fuiste, y si me pongo a pensar tu sentimiento, había un mensaje que traías. No sé, nunca imaginé que me vida tendría que llorar por un hijo que se fue. Al contrario, pensé que nunca podría parar de tener hijos. Cada nacimiento fue para mí el momento más feliz de mi vida”, describió.

“Estás, estás en todos y cada uno de nosotros, todos quedamos con ganas de verte crecer y el cómo serías siempre lo pensamos. Hoy más que nunca creo en los ángeles, hoy más que nunca me siento acompañada por vos. Y aunque te extrañé cada día de mi vida, sé que nunca me das a dejar. Te abrazo desde acá y entiendo a pleno que la tierra no era tu lugar. Gracias, mi amor, por cuidarnos desde allá”, finalizó con los sentimientos a flor de piel.





SEGUIR LEYENDO: