Gianinna Maradona convocó a una marcha al Obelisco por Diego: “No murió, ¡lo mataron!”

“¡Por favor! Nos vemos todos ahí”, escribió Gianinna Maradona en Twitter y compartió el afiche de la convocatoria a la marcha que se realizará el próximo 10 de marzo desde las 18.00, para pedir Justicia por la muerte de Diego Maradona, ocurrida el pasado 25 de noviembre.

“Justicia por Diego. No murió. Lo MATARON”, dice el flyer que comenzó a circular en las últimas horas en las redes sociales, anunciando la convocatoria para el miércoles que viene en el mítico monumento porteño.

El tuit de Gianinna Maradona, para pedir Justicia por su papá





“A exigir juicio y castigo a los culpables”, sigue el texto de la imagen y cierra con el hashtag #10MPORD10S (10 de marzo por Dios). Entre tantos usuarios que compartieron el anuncio de la convocatoria estaba la menor de las hijas de Claudia Villafañe, que prometió estar ahí para pedir por su papá.

La convocatoria surgió de la cuenta de Instagram manejada por fanáticos del ídolo, “Soldado de Dios”. “No podemos dejar pasar por alto la difusión del material que saca a la luz la verdad detrás de los últimos 3 años y medio de vida de Maradona. Marchar es parte de la condena social que predicamos, pacífica y con el honor de Diego, que estos quisieron voltear, intacto”, dijeron en referencia a los audios emitidos en el documental de Infobae, La muerte de Maradona, en los que queda en evidencia la falta de contención que tenía el ídolo.

Uno de los afiches de la convocatoria para pedir Justicia por Diego Maradona





Casualmente en el Obelisco hay desde hace unos días unos pasacalles que señalan a Matías Morla, Víctor Stinfale, Rocío Oliva y a Lepoldo Luque como culpables de lo mal que la estaba pasando Pelusa en sus últimos tiempos. “Tu condena es social, no tenés perdón de Dios”, decía el cartel dirigido al abogado y el que iba al resto del entorno agregaba, bajo el lema “Diego Vive”: “Traidores, ni olvido ni perdón”.

Por el momento, son siete los imputados por el fallecimiento de Diego Maradona: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, y los a enfermeros Dahiana Madrid, Ricardo Almirón, Nancy Forlini y Mariano Perroni.

El documental revela audios inéditos de quienes eran los encargados de estar cerca del ídolo en los últimos tiempos. “Con un entorno malo no lo podés tratar nunca, y si lo internás se va a escapar. Como que no tiene solución, yo no le encuentro la solución”, dice Luque. Luego relata que en la casa a Maradona, que estaba luchando contra sus adicciones, le daban de tomar vino y cerveza.

Otro audio de Matías Morla apunta contra Gianinna: “Ella dice que estás preso ahí (le dice el abogado a Diego), dice que estás todo el día borracho, como si fueras un títere. Hace eso porque quiere defender a la madre en un juicio. Cuando puedas hacé un video donde diga que estás por voluntad propia. Y lo que hace esa Claudia... Dalma y Gianinna se están portando mal... El video no hay apuro, cuando estés bien, porque lo va a ver todo el país. Que estás borracho ni lo digas, porque estás bien, tenés que cortar el escabio hasta las siete de la tarde y listo”.

“No sé si estoy preparada para ver el informe que hizo Infobae. Pero como dicen que hay audios de Mati (por Matías Morla) creo que no me voy a poder resistir. ¿Alguien lo vio?”, preguntó Dalma en sus redes sociales y horas después, tras ver el material, reapareció en Twitter: “¿Cuánto falta para que Luque vaya preso? ¿Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo? ¿Y la enfermera? ¿Qué espera la Justicia? Ni hablar que todos hablan del jefe como Víctor Stinfale cuando en mi cara me dijo que él no tenía nada más que ver hace años... y que el jefe de todo era el inútil del abogado desaparecido...”.

