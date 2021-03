Camila Perissé en grave estado de salud y con problemas económicos: “El covid la terminó de destruir, pesa 44 kilos”

Camila Perissé tuvo covid y empeoró su salud

Camila Perissé, la actriz de 66 años, tuvo una neumonía y se contagió COVID-19, lo que empeoró su cuadro. Está internada en una clínica de Pergamino, acompañada por su marido, Julio El Chino Fernández. A los problemas de salud se suma la falta de dinero, ya que ninguno puede trabajar. Y los ahorros que tenían se los gastaron en cuidados médicos.

La ex vedette estaba bien hace dos años, pero por algunos problemas su cuadro se fue deteriorando. En una entrevista con Fantino a la tarde, su pareja contó: “Camila hacía 600 abdominales por día y salía a trotar. Producto de hacer abdominales tuvo un hernia de ingle y la tuvieron que operar. Cuando estaba trotando se cayó y tuvo una rotura de cabeza de fémur. En la clínica le aconsejaron ponerle tres tornillos y tres meses de silla de ruedas”.

Luego, Fernández relató que Camila no se recuperó del todo bien de esa operación y tuvo otros inconvenientes: “Cuando empezó a caminar se le destrozó la cabeza del fémur y hubo que cambiar la cadera izquierda. Después de esa operación, empezó con problemas cognitivos, no movía la mano izquierda y se olvidaba de las cosas... Encima la tuvieron medicada durante un año y medio con una droga que no era la correcta para el problema de los calambres”.

Fernández habló del grave estado de salud de Perissé (Video: Fantino a la tarde, América)

En una charla con Alejandro Fantino, el Chino dio detalles de la salud actual de su mujer: “Le agarró una neumonía y después el covid, que la terminó de destruir. Su parte cognitiva se agravó y hoy está pesando 44 kilos. La acabo de internar por una gastroenteritis, la hernia que tenía arreglada se le salió de vuelta y está deshidratada”.

El año pasado, se conoció a través de diferentes medios que la pareja atravesaba algunos problemas económicos y que tras varias operaciones de cadera, también sufría importantes problemas de salud, que le impedían trabajar. “Hace tiempo que no trabajamos. Hemos vendido todo. No nos queda ni un peso. Hay días que comemos y otros que no”, había asegurado Fernández en Confrontados, el ciclo que conducía Marina Calabró.

Tenían previsto instalarse en Mar del Plata, donde ella nació, porque allí había disponible una casa donde vivir con todas las comodidades y agua potable, que en la vivienda donde están actualmente no tienen. Estas complicaciones en la salud de la actriz, retrasaron la mudanza. Apenas se supo la noticia, algunos famosos los ayudaron con dinero, como Mirtha Legrand, Mimí Pons y Alejandro Borensztein.

La pareja estaba arreglando todo para viajar y comenzar una nueva etapa, pero en el medio Camila tuvo neumonía y luego covid. “Tuvimos que gastar el dinero porque Pami me negó las cuidadoras. En la clínica me exigieron una cuidadora de día y de noche. Las cuidadoras cobran 4 mil pesos por día”, señaló Fernández que no puede salir a trabajar porque la acompaña a la actriz las 24 horas. “Mucha gente me dice en qué” gasté la plata de Mirtha”, finalizó.

