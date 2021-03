Analía Maiorana tiene coronavirus y se encuentra aislada

Analía Maiorana (Foto: Gabriel Machado para Ana by Analía Maiorana)

Primero creyó que se trataba de un resfrío. Pero después un cansancio corporal muy profundo, mayor que el habitual, levantó las sospechas. Y el dolor de cabeza, más la pérdida del gusto y el olfato, terminó de encender las alarmas el último fin de semana: tratándose de síntomas de COVID-19, Analía Maiorana decidió realizarse un hisopado en la mañana del lunes. El resultado: positivo.

Es por eso que la esposa de Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mamá de Lola (21) y Malena (17), hijas de un matrimonio anterior, se encuentra aislada en su casa, incluso antes de haberse efectuado al estudio: lo hizo por precaución, apenas experimentó los primeros indicios de que había contraído la enfermedad. Con algo de fiebre y dolor de cabeza, ahora la ex modelo hace reposo. Su esposo, en tanto, contó esta mañana a Radio Mitre que lleva quince días distanciado fisicamente de su mujer y que no necesita aislarse y puede ir a trabajar porque se efectuó tres hisopados que dieron negativo.

Analía Maiorana acompañó a Diego Santilli en el Día de la Bandera

Durante el primer tramo de la cuarentena impuesta en marzo del año pasado para frenar el alcance de la pandemia de coronavirus, Maiorana y Santilli decidieron vivir en casas separadas, debido a la gran exposición del funcionario. “Esto nos agarró por sorpresa. Cuando te llega algo así, hay mucha incertidumbre. Como Diego está en el ojo de la tormenta y muy expuesto todos los días, decidimos pasar la cuarentena en casas separadas”, comentó en junio del año pasado Maiorana, vía skype, en el programa Informados de todo, por América.

En cuanto a los motivos de esa determinación, explicó: “Él de golpe tuvo que organizar junto a su equipo todo el tema de salud, instrumentar hospitales, hoteles, las fuerzas de seguridad, y esto lo puso en un lugar donde necesita su espacio y también preservarnos a nosotros”. Vale destacar que Diego Santilli trabaja codo a codo con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, y con el ministro de salud de la Ciudad, Fernán Quirós. Casada desde 2014 con Santilli, Analia conforma una familia ensamblada con sus dos hijas y el vicejefe que tuvo a Teo (19), Nicanor (17) y Antonio (11) con la periodista Nancy Pazos.

“Es un tema que me pega fuerte. Esto te une, hace que estemos minuto a minuto conectados, todo el tiempo me pregunta cosas. Yo armé en casa como un miniestudio con la radio, televisores y le voy informando de lo que pasa. No estoy en una cuarentena vip. Le lavo y le plancho la ropa, le cocino... El tender se volvió mi mejor amigo”, aseguró entre risas en aquel momento la ex modelo que es empresaria y tiene una perfume Ana by Analía Maiorana.

Analía Maiorana y Diego Santilli llevan seis años juntos

Emprendedora y siempre dispuesta a aceptar nuevos desafíos, su carrera como modelo empezó cuando tenía 17 años y la descubrieron caminando por las playas de Pinamar. Vivió un tiempo en Paris, integró la Agencia Ford y trascendió fronteras. A los 25 años se bajó oficialmente de las pasarelas para empezar a desarrollar su faceta empresarial en el diseño de indumentaria. “Hoy ya no podés comparar con mi época,-que fueron los años 90-, porque el mundo cambió y las formas de comunicarse son otras. Tenemos otra accesibilidad a las cosas”, reflexionó hace un tiempo en charla con Infobae sobre sus inicios en otro tiempo, cuando las modelos tenían que cumplir si o si con ciertas condiciones, como la altura.

“Antes para hacer una campaña tenías que llevar un book con tus fotos y estar todo el día. Hoy por ejemplo Instagram acorta los tiempo. La tecnología modificó las formas de trabajo y el Photoshop también. ¡Cómo me gustaría vivir esa etapa en esta época!”, reconoció Analía en aquella charla para rememorar una era sin redes sociales, ni realities, cuando las modelos eran solo un puñado de elegidas.

