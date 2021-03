Fernando Burlando reveló el motivo por el que le tiene pánico a los quirófanos: “Para mí es prácticamente rozar la muerte”

Fernando Burlando habló de la muerte de su papá (Audio: "El Espectador" - CNN Radio)

El pasado 7 de febrero, Fernando Burlando se cayó de una yegua de su propiedad mientras jugaba al polo, lo que le originó distintas heridas en su cuerpo. Por este accidente, tuvo que ser internado y, más tarde, operado de urgencia por una complicación en sus pulmones. “Estaba bien, en recuperación. Anteanoche empezó a sentirse mal, no le dio bien la saturación de oxígeno y lo llevaron al Otamendi. Decidieron operarlo ayer de urgencia. Ahora se está sintiendo mejor. Barby Franco lo está acompañando”, informó en aquel entonces Ángel de Brito.

Ya recuperado, el abogado dio una entrevista a El Espectador, el programa que conducen el periodista y Pía Shaw por CNN Radio, donde le consultaron si tuvo miedo en esta última operación. “En realidad, cada vez que entro a un quirófano, yo tengo crisis muy fuertes. No sé si sabías que mi viejo murió en una operación. Por un problemita de anestesia, en la ciudad de La Plata, entonces para mí entrar a un quirófano es prácticamente rozar la muerte. Por la experiencia que tuve. A mi viejo lo dejé en un sanatorio, lo iban a operar de hernia de disco, una pavada, y me lo entregaron muerto”, reveló.

Y agregó: “Entonces, para mí... es más, cuando me pasó lo que me paso en el Bailando con la rodilla, con el tendón rotuliano y la rótula, en algún momento al doctor Batista le decía: “No me operen –antes de entrar a la operación–, que me quedo rengo, prefiero quedar rengo toda la vida y no entrar a un quirófano”. En aquella oportunidad, el letrado participaba de la edición de 2015 del certamen de baile. “Mejor ni hablar, fue un accidente grave, te lo puede relatar mejor Marcos (el coach), que él me decía que pare y yo, como amigo de los excesos, seguía”, contó en ese momento. “Es como un niño, se puso a saltar arriba de la cama como un niño y así estamos”, lo retó Marcos, su coach, en la clínica.

En el plano amoroso, se supo que el letrado está reconciliado con su pareja, Barby Franco. Días atrás, la modelo había dicho que el último accidente que sufrió Burlando había sido un detonante para que volvieran a estar juntos. En un juego de preguntas de Instagram, un seguidor le deslizó: “Me parece que el accidente fue para que dejen de bolud... y vuelvan. No se separen...”, a lo que ella respondió: “Sí, ¿no? Pienso igual!!! Creo mucho en el destino!!! Y claramente acá está muy marcado”. De esta forma, la ex azafata de Guido Kaczka tomó el episodio como una señal para continuar su historia de amor con el mediático profesional.

Fernando Burlando y Barby Franco, nuevamente juntos

Sobre las repercusiones en torno al documental de Infobae, el abogado también dio su palabra en esa entrevista: “Lo que se hizo con Diego Armando Maradona es prácticamente, más allá de ser una canallada, un ejemplo de desprecio por el paciente. De falta de consideración. No puedo entender lo que pasó. Una persona que necesitaba tratamiento, era muy fácil de dar y no se lo dieron”. Y sobre Luque, el médico que atendía al ex futbolista, señaló: “Todo depende de cómo encare la fiscalía y hasta dónde quiera llegar. No se necesitan muchas médicas para darse cuenta que esto es el ejemplo, del mal ejemplo, esto es lo que un profesional de cualquier práctica no debería hacer”.

