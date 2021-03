Pampita mostró su embarazo de cinco meses con un desfile improvisado en plena calle

Pampita, desfilando (Foto: Instagram)

No importa el escenario: puede ser en la pasarela más exclusiva -en cuyo recorrido surgían los codazos y las miradas desafiantes, fruto de una competencia sin tregua- como en la de un estudio televisivo -apropiado para exhibir el canje de turno- y hasta en plena vía pública -ante miradas anónimas y sorprendidas-. Tampoco cuenta el tiempo: así sea en la noche -con adecuada luz artificial- como en pleno día -bajo los rayos del sol-. Circunstancias al margen Pampita es modelo, aquí y allá. Y así, brilla. Lo demuestra con la naturalidad de quien construyó una exitosa carrera como mannequin ya cercana a los 25 años.

De esa manera sorprendió a eventuales peatones y automovilistas que circulaban por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Avenida del Libertador, en el corazón de Palermo, con una campaña gráfica para una marca de ropa. Y en un breve desfile realizado a la vera del cordón, junto a la senda peatonal, Pampita lució un vestido corto negro de simil cuero de breteles finitos y completó el look con sandalias con detalle de pvc y pulsera de strass. Y algo más: también mostró su embarazo, el mismo que anunció al cumplir 43 años y celebrarlo en las playas de la Riviera Maya, en México. Espera una nena, cuyo nombre no trascendió, o todavía no fue elegido.

El corte del vestido -holgado en la cintura- no permitía apreciar en plenitud su panza, con cinco meses de gestación, como sí lo había hecho su marido, Roberto García Moritán, al fotografiarla en la cama en aquellos días de aislamiento por haber contraído coronavirus (por fortuna transitó la enfermedad, ese “virus espantoso”, como lo definió, sin mayores contratiempos, más allá de un notable cansancio físico). Hasta quedó la impresión de que la conductora, al realizar el posteo de la producción en sus redes sociales, fue cuidadosa al elegir las imágenes, buscando disimular el embarazo: muchas de sus seguidoras remarcaban esta circunstancia.

Distintas imágenes del desfile de Pampita en Avenida del Libertador (Fotos: Instagram)

El video del mini desfile, por el contrario, despeja cualquier duda al acercar una imagen bastante más contundente:

La filmación que posteó la marca sobre Pampita (Video: @berna.com.ar)

El domingo Pampita celebró el cumpleaños de Bautista: el hijo que tuvo con el chileno Benjamín Vicuña ya alcanzó los 13 años. “¡Feliz día amor mío! ¡Siempre tan bueno, divertido y cariñoso con todos! Mi primer hijo varón. Mi compañero. Mi protector! Gracias por acompañarnos siempre...”, le escribió en su cuenta de Instagram, al pie de las instantáneas sobre la celebración.

Por estas horas Pampita volvió a ser noticia, en lo que se refiere al ámbito laboral: Marcelo Tinelli la eligió para integrar el jurado de La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch que levantará el telón en abril. Lo hará junto a un viejo conocido suyo en tales menesteres: el periodista Ángel de Brito, con quien dirimió sentencias en ediciones anteriores del Bailando. Pero también compartirá funciones con la actriz y cantante Jimena Barón, novata en este rol, y el eximio bailarín Hernán Piquín, con amplia experiencia en el programa de El Trece (bicampeón del Bailando).

Los cuatro deberán evaluar las destrezas de Flor Vigna (otra campeona del reality de baile), Laurita Fernández (de las participantes históricas del Bailando, cuando debutó como partenaire de Matías Alé) Agustín Cachete Sierra (quien en el Cantando 2020 acercó sus intenciones amorosas hacia Pampita, aun sabiendo que estaba casada con García Moritán) y Karina La Princesita, entre otros.

SEGUÍ LEYENDO