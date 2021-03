La ironía de Dalma al hablar del abrazo de Claudia Villafañe con Jana en el entierro de Maradona

Jana y Dalma Maradona

La imagen sorprendió a muchos. Dalma, Gianinna y Jana Maradona se ubican frente al cajón que porta los restos de Diego Maradona. Parece envolverlas la incredulidad y el desconciertos, los mismos que priman hoy, tres meses después de una muerte que, de tan absurda, exige su esclarecimiento total y la búsqueda de responsables.

Pero además, quien las envuelve en esa tarde noche del 26 de noviembre de 2020, en la ceremonia íntima en un cementerio privado de Bella Vista, es Claudia Villafañe. La empresaria, quien por entonces participaba da la primera edición de Masterchef Celebrity, que luego la consagraría ganadora, abraza a las hermanas por detrás. Cubriendo sus espaldas, posa los brazos sobre sus hombros. Parecen formar un solo cuerpo, una unidad. Y así se quedan las cuatro, absortas, despidiendo a quien -en el imaginario popular- será eterno.

De aquel emotivo abrazo entre las hijas que Maradona tuvo con su esposa y la joven fruto de su relación extramatrimonial con Valeria Sabalain (desde hace tiempo radicada en Ibiza), poco se dijo. Hasta hace unas horas, que Dalma rompió el silencio en las redes sociales.

La actriz aceptó responder en sus historias de Instagram distintas preguntas de sus seguidores (cuenta con 1.7 millones en esa red social), en una práctica habitual de los famosos. Una consulta fue directa, sin que mediara preámbulo alguno: “¿El abrazo de tu mamá a Jana fue genuino?”, la consultaron, sin que fuera necesario aportar ninguna aclaración más. Ante un interrogatorio simple, Dalma optó por una respuesta en dos partes.

Guillermo Cóppola toma una de las manijas del cajón; detrás suyo, Jana Maradona; al otro lado, Dalma

La primera, cargada de ironía. “¡¡No!! ¡¡Lo estuvo preparando y ensayando durante seis meses!! ¿¿Para vos cómo salió?? ¡¿Está para actriz de Polka?!”, contestó la mamá de Roma. Y entonces la segunda parte, apelando al sarcasmo: “¡YO SÉ QUE VOS PODÉS PREGUNTAR MEJOR! -así, en mayúsculas, lo que en el lenguaje 2.0 se entiende como alzar la voz-. ¡Vamos! ¡Vos podés!”, concluyó Dalma.

La semana pasada se filtraron los mensajes que los cinco hijos de Maradona (las tres jóvenes mencionadas, más Diego Junior y Dieguito Fernando, representado por su mamá, Verónica Ojeda) intercambiaron en un grupo de WhastApp. Lo creó la propia Jana el 29 de noviembre, cuatro días después de la muerte de Diego, para que cada uno volcara sus opiniones y pareceres respecto a los trámites de sucesión, la filtración de información en los medios y el comportamiento de Matías Morla, entre otras cuestiones.

Jana, con su papá, Diego Maradona; El 10 mantuvo con una relación con su mamá, Valeria Sabalain, a espaldas de Claudia Villafañe, por entonces su esposa

El 3 de diciembre se registró un fuerte entredicho entre Jana y Dalma, quienes tiempo atrás habían podido establecer una relación más que cordial. “Creí que habíamos quedado que nos presentábamos todos juntos en el mismo lugar”, le reclamó la actriz, luego de enterarse que, a través de su abogado, la hija de Sabalian solicitó que se abriera la sucesion en Capital Federal. “A mí tampoco me dijiste que te ibas a presentar en Capital, dijimos que hablaran los abogados”, protestó Gianinna. “Es que para Gustavo (Pascual, su abogado), no se debía tramitar en San Isidro y quizás para los abogados de otros debería ser en otro lado. Por eso queríamos charlar antes de que cualquiera se presente”, argumentó Jana.

“Me hubiera gustado no enterarme por la tele, ya arrancamos mal, pero bueno, evidentemente las cosas van a ser así”, suma Dalma, quien no se queda conforme con la defensa de su hermana, y apunta: “Con las disculpas no ganamos nada, porque vos sola te presentaste en otro lado. Lo único que hace esto es demorar las cosas”.

Un día más tarde, y ante la filtración de un audio al periodista Jorge Rial, que al parecer solo se había compartido entre los hermanos, Dalma abandonó el grupo.