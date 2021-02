“¿Pensás que no muestro a mi hija porque tiene algo en la cara?”, la furiosa respuesta de Dalma Maradona al hablar de la exposición de Roma

Dalma Maradona

Cuando nació Roma, Dalma Maradona junto a su esposo Andrés Caldarelli decidieron no mostrar el rostro de su pequeña ni en redes sociales ni ante los medios. A raíz de esto, en las últimas horas, un seguidor de la hija del astro futbolístico le preguntó las razones por la cual no lo permitían, sin embargo a ella no le gustó la forma y descargó toda su bronca.

“¿Por qué no mostrás la carita de Roma? ¿Tiene algo?”, consultó el usuario de Instagram y Dalma respondió de forma contundente: “¿En qué sentido? ¡Tiene dos ojos, una nariz y una boca hermosa! Y también tiene dos padres que la preservan de gente pelot… ¿Yo entendí mal o pensás que no muestro a mi hija porque tiene algo en la cara?”.

La respuesta de Dalma Maradona

Luego, otro seguidores preguntó: “¿En algún momento más adelante piensan en mostrar a tu hija o van a dejar que sea su decisión?”, a lo que la hija de Diego Maradona expresó: “Exactamente eso. ¡Que decida ella!”.

La respuesta de Dalma Maradona

En septiembre del año pasado, Dalma Maradona publicó una foto de hija Roma, de espaldas, mientras jugaba, y le dedicó hermosas palabras por su primer año y medio de vida. “¡Hoy cumple un año y medio lo más importante que tengo!”, arrancó la actriz su posteo en Instagram.

Y siguió: “Amo que seas tan charlatana, que repitas todo, que te mostremos una cosa y ¡después ya la sepas hacer al toque! Que te gusten los libritos, los animales, que suena alguna música y te pongas a bailar como loca, que te gusten las pilchas como a tu madrina, que te duermas acariciándome, que de la nada me vengas a abrazar y a darme BEZOZ (como vos decís) y así podría estar todo la vida repitiendo mil veces ¡lo perfecta, hermosa, cariñosa y graciosa que sos! ¡Sos mucho más de lo que pude haber soñado y la mejor aventura de mi vida es ser tu mamá! ¡Te amo para siempre Roma!”, completó.

Sin embargo, luego del emotivo texto, se vio en la obligación de enfrentar a los haters que la critican por no mostrar el rostro de la pequeña y lo hizo con un extenso texto cargado de furia.

“¿¡Tan importante soy en tu vida que entrás a una foto de mi hija a tirar tu caca porque no le muestro la cara!? ¡Soltá el tema Mabel! Yo no te digo que tenés que hacer con tus hijos, ¿qué te hace pensar que tenés derecho a decirme algo a mí?”, escribió Dalma para dirigirse a los usuarios que cuestionaron su decisión de no dar a conocer el rostro de Roma.

En otra historia de la misma red social, continuó: “Harrrrrta me tienen... ¡No me sigas si te molesta que no muestre la cara de mi hija! ¡Podrida me tienen! ¡Como si fuera obligatorio seguirme! ¡Rajá a otro lado donde a alguien le interese tu caca!”, cerró contundente la actriz.

Dalma y su hija Roma

En otra oportunidad, Dalma también cruzó a quienes la criticaban por la crianza de su pequeña. “¡Qué jodido las mamis que no piensan como otra mami y tiran caca! Yo cuento mi experiencia porque tengo mil mensajes privados pidiéndome que lo haga. Eso no indica para nada que sea una verdad absoluta… ¡Repito sin parar que cada madre hace lo que puede, incluyéndome!”, empezó. “Así que, si piensan que lo que hago no les gusta/sirve… no me lean más. Y en vez de criticar, pasen tiempo con sus hijitos que crían tan diferente a como yo lo hago…”.

Luego de compartir el comentario de una seguidora que decía que entre mujeres no deben juzgar la forma de maternar, ya que no es una ciencia cierta, Dalma expresó: “Tenía una opinión antes de ser madre y ahora pienso lo mismo. Ser madre no santifica, por algo lamentablemente se escuchan casos horrorosos. Pero confío que si hay amor para criar a un hijo/h no falla. Más amor y menos opinión caca que nadie te pidió”, sentenció.

SEGUÍ LEYENDO