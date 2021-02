Otra noche fuerte de Alex Caniggia en Masterchef Celebrity: del “barat” de Damián Betular a la frase que descolocó a Germán Martitegui

Alex Caniggia haciendo de las suyas en Masterchef Celebrity

Con menos de una semana de competencia, Alex Caniggia se perfila como uno de los personajes más extrovertidos de la segunda temporada de Masterchef Celebrity. El reality culinario de Telefé va moldeando de a poco sus alianzas y estrategias y, en un contexto de bajos perfiles, el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis, llama inmediatamente la atención con su léxico particular, su vestimenta llamativa y su tonada indescifrable.

Ya en su estreno el joven había mostrado su juego, reconociendo sin tapujos la mala relación que tiene con el ex futbolista de la selección. “Mi viejo no me va a ver, estoy peleado mal”, reconoció ante una pregunta del conductor, Santiago del Moro. La distancia entre padre e hijo se hizo pública luego de que en el 2019 Mariana Nannis se sentara en el living de Susana y contara que se separaba del futbolista y lo acusara por malos tratos y golpes.

“Con mi papá no hablo hace un año. Cosas de la vida. Me molestó lo que pasó con mi papá. Me molesto y tomé partido y me puse del lado de mi mamá. Perdí cierto aprecio por mi papá porque me defraudo como padre. Igual no soy rencoroso ni nada de eso”, había ratificado el joven manera contundente en octubre del año pasado.

Betular a Alex: No me hagas un pollo barato

En la noche de ayer, el ex Cantando 2020 fue uno de los participantes del primer “jueves de última chance”, en el que ocho participantes buscaron evitar caer en la gala de eliminación. Para determinar los ingredientes de su plato, las celebrities tenían que romper una piñata para que de allí caigan los productos. El azar hizo el resto y a Alex le tocaron pollo, limón, papa y jamón, lo que le representó, a priori, un desafío sencillo.

Pero a la hora de los consejos, el jurado Damián Betular le pidió que no se conforme con una preparación básica, que asuma riesgos y que utilice hierbas y condimentos para potenciar la preparación. “Ok, le doy un touch”, entendió el participante. “Que no sea barat”, replicó el jurado, siguiendo el juego del lenguaje del mediático.

Una vez terminado el plato, que bautizó South African Chicken inspirado en una anécdota con su hermana Charlotte, Alex caminó hacia el jurado con su confianza de siempre: “Hoy la rompí”. Tan seguro estaba el joven, que con su habitual desparpajo, se salió del protocolo y encaró al jurado más temido con una frase que lo sorprendió. “Estás facha, hoy. Qué buen traje”, le dijo a Germán Martitegui, a quien comparó con dos futbolistas. “Me hace acordar a Zinedine Zidane. Y también a (Fabien) Barthez, googlealo”, sugirió en el backstage, en relación a los franceses campeones del mundo.

Los ex futbolistas Fabien Barthez y Zinedine Zidane y el chef Germán Martitegui, separados al nacer según Alex Caniggia





De vuelta al estudio, el joven insistió en elogiar el look del jurado. “¿Vos estás fachero cuando cocinás, Germán? ¿Van cómo quieren, fashion, o con toda la vestimenta de chef?”. La pregunta terminó de descolocar a Germán, que solo atinó a reírse y mirar a sus colegas en busca de auxilio. Allí intervino Betular y lo empujó a responderle. “Cuando cocino me pongo una remera, un delantal y cocino”, contestó algo nervioso, queriendo dejar cuanto antes la situación incómoda y focalizarse en la devolucion.

El jurado elogió la cocción de las papas y el manejo de los sabores, lo que subió aún más el ego del participante. “Voy encaminado bien”, interpretó Alex, pero Betular le puso un freno: “Dos pasitos, es un camino largo por recorrer”. Martitegui fue aún más moderado: “De un camino de cien escalones, subiste uno”, pero el joven, lejos de intimidarse, interpretó a su antojo cada palabra: “No me quisieron decir que la rompí toda, porque mirá si me dicen eso a mí, que ya soy agrandado...”.

El comentario de Alex Caniggia que incomodó a Germán Martitegui

Interpretaciones al margen, a Alex no le alcanzó para evitar la dura gala de eliminación del próximo domingo, en la que medirá fuerzas con la actriz Andrea Rincón, el periodista Fernando Carlos, el cantante CAE, el futbolista Mariano Loco Dalla Líbera, los actores Daniel Aráoz y Gastón Dalmau y la conductora Sol Pérez. Uno de ellos tendrá el dudoso honor de ser el primer eliminado de la segunda temporada de Masterchef Celebrity.





