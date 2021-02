Alex Caniggia se hizo notar en su debut en Masterchef Celebrity: habló de “enemigos” y de su papá, Claudio

Alex y Claudio Caniggia

El lunes por la noche se volvieron a encender las hornallas más famosas del país en la segunda edición de Masterchef Celebrity. Sol Pérez, Georgina Barbarossa, Dani la Chepi, Gastón Dalmau, Daniel Araoz, el Loco Montenegro, Fernando Carlos y Alex Caniggia, divididos en dos equipos, tuvieron que armar un menú para un casamiento que luego el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui evaluó: tres finger food, entrada, plato principal y postre.

Muchos le dedicaron sus recetas a alguna persona especial, como el caso de Barbarossa, que hizo el goulash con arroz que le hacía a su marido, Miguel Angel Lecuna, más conocido como el Vasco, asesinado en un robo en el 2001: “Esto se lo cocinaba cuando empezamos a salir”.

Sin embargo, otros fueron más duros a la hora de pensar a quién le cocinarían. “Estoy contento, estoy bien”, dijo Alex Caniggia mientras hacía los finger food cuando Santiago del Moro se acercó a su estación de trabajo.

En su debut en Masterchef Celebrity, Alex Caniggia habló de su papá

“Te imagino de mucho mundo, de pibe con tu familia viajaban por todos lados, ¿cómo era la vida de ustedes?”, indagó el conductor y fiel a su estilo, el hermano de Charlotte siguió: “Sí, era muy high society”,

“¿El plato a quién se lo vas a dedicar? ¿En quién pensás? ¿En tu vieja?”, siguió el ex Much Music y Alex bromeó: “¿A un enemigo? ¿Cómo me va a salir?”: Y de inmediato el anfitrión del ciclo preguntó lo que todos estaban esperando: “¿Tu viejo te va a ver?”.

“Mi viejo eh...”, respondió duditativo el ex Cantando y agregó: “Mi viejo no me va a ver, estoy peleado mal”. Fue entonces que el conductor intentó hacer un chiste al respecto: “Así que si te sale mal, por ahí va dedicado a tu viejo”.

El ex Bailando y el Pájaro no se hablan desde hace tiempo. Su distanciamiento se hizo público luego de que en el 2019 Mariana Nannis se sentara en el living de Susana y contara que se separaba del futbolista y lo acusara por malos tratos y golpes.

“Con mi papá no hablo hace un año. Cosas de la vida. Pero si, no hablo, no hablo. Me molestó lo que pasó con mi papá. Me molesto y tomé partido y me puse del lado de mi mamá. Perdí cierto aprecio por mi papá porque me defraudo como padre. Igual no soy rencoroso ni nada de eso”, había dicho de manera contundente en octubre del año pasado.

Además, dijo que en algún momento le gustaría hablar con su padre, pero que él no lo llamó nunca. Paralelamente, reforzó su vínculo con Nannis: “Siempre hablo con mi mamá. Mariana está bien y esta hecha una titán. Hace bastante que no la veo por la pandemia. Hablo siempre por videollamada. No la puedo ver personalmente pero la miro por lo menos”.

Apenas su mamá contó las cosas que había vivido al lado de quien era su marido, Alex se puso de su lado. Su hermana melliza Charlotte se mostró neutral e intentó no hablar de cuestiones familiares y el mayor, Axel, que mantiene un bajo perfil, realizó muy pocas declaraciones, pero siempre se mostró cerca de su padre.

Solo pasó una gala de la segunda edición de Masterchef Celebrity y Alex ya dejó en evidencia que además de divertir con sus ocurrencias y extravagancias, tiene mucho para contar. Hay que ver si con el correr de las emisiones el joven se anima a contar intimidades de la familia o se refiere a cómo continúa su relación con el Pájaro.

