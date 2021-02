Sol Pérez y Gastón Dalmau fueron la peor dupla para el jurado de Masterchef y los memes explotaron en las redes sociales

Este miércoles por la noche fue la gala de los mejores de la semana de Masterchef Celebrity. Ocho participantes debían para acceder a las medallas y evitar caer en la primera gala de eliminación del próximo domingo. Sol Pérez y Gastón Dalmau fueron, para el jurado, la peor dupla y en redes sociales estallaron los memes.

Los concursantes quedaron emparejados en cuatro duplas, que debían consensuar la compra del mercado en base al dinero conseguido previamente una cabina. Un integrante de cada dupla debía recolectar en 20 segundos la mayor cantidad de masterpesos. Y con ese dinero ficticio proceder a las compras de alimentos e ingredientes para realizar sus platos.

Las parejas quedaron conformadas por la periodista María O’Donnell y el cantante Juanse; la conductora Sol Pérez y el actor Gastón Dalmau; las actrices Georgina Barbarossa y Candela Vetrano y la conductora Flavia Palmiero con la influencer Dani La Chepi. Estas últimas no tuvieron la mejor cosecha en la cabina de masterpesos y debieron conformarse con una preparación austera.

Juanse y María O´Donnell, y Flavia Palmiero y Dani La Chepi, obtuvieron un resultado mediocre para el jurado. Sin embargo , la pareja más floja de la noche fueron Sol Pérez y Gastón Dalmau.

“La dupla que hoy hizo los peores platos es Gastón y Sol”, anunció Donato de Santis. El ex Casi Ángeles fue duramente criticado por Germán Martitegui, Damián Betular y de Santis, sin embargo decidieron salvarlo, con lo cual la conductora pasó directo a la primera gala de eliminación del próximo domingo. Delantal negro para ella.

“Es bastante sorpresivo, no me lo esperaba. Creo que tal vez hacer la torta con todo el primer día hizo que para el segundo plato esperen un montón de mí. Es verdad que le faltaba un poquito de sabor, pero bueno, no me lo esperaba” , manifestó Sol Pérez que consideró “injusto” pasar a la gala de eliminación.

En las redes sociales estallaron los memes por la conductora y el actor, no solo por haber sido la peor dupla, sino también por levantar suspiros entre los usuarios de Twitter, quienes compararon a Sol Pérez y a Gastón Dalmau como la popular muñeca Barbie y su novio Ken.

