Masterchef Celebrity 2: alianzas, grupos de Whatsapp paralelos y una figura que nunca responde

A días del debut de la segunda edición de Masterchef Celebrity, los participantes del reality, que lleva ya dos semanas adelantadas de grabación, comenzaron a armar sus primeros grupos y alianzas. Amistades nuevas, grupos de Whatsapp y subgrupos, ¿cómo se llevan los 16 flamantes cocineros?

La primera confirmada para el programa conducido por Santiago del Moro fue Carmen Barbieri, que se encuentra internada en la Clínica Zabala por una complicación en su cuadro de coronavirus, por lo que no pudo comenzar a grabar. En su lugar, desde la producción decidieron sumar al participante número 17, Claudia Fontán.

Además, participarán a conductora Flavia Palmiero; Juanse, ex líder de Los Ratones Paranoicos; el actor Gastón Dalmau; la humorista Dani La Chepi; la actriz Andrea Rincón; el cantante Cae; la actriz Candela Vetrano; el periodista deportivo Fernando Carlos; el actor Daniel Aráoz; la periodista y escritora María O’Donnell; el ex futbolista Mariano Dalla Libera, la conductora Sol Pérez, Alex Caniggia, ex jugador de básquet Hernán el Loco Montenegro.

Además, la actriz Georgina Barbarossa quien brindó detalles sobre cómo son las relaciones en el staff. “Tenemos un grupo de Whatsapp que lo armó Gastón Dalmau. Él es un divino. Estamos todos y además nosotras armamos un grupo de chicas, ese lo armó ‘la Gunda’, Claudia Fontán”, dijo en diálogo con Fabián Doman en La Red.

También contó que ella es una de las que más habla en los chats: " Yo charlo mucho y pregunto cómo va un grupo, cómo va el otro. Hablamos de comida y nos tiramos datos”. ¿Quién es el que menos participa? “El que no escribe nada ni comenta es Alex Caniggia”.

Georgina contó que ella ya tiene un apodo: “Hay mucha gente que me sorprendió como cocina. mucha gente joven. A mi me dicen la tía”. Algo similar a lo que ocurría con Claudia VIllafañe en la primera temporada a quien habían llamado “la Tata”, como le dicen sus nietos, por su rol de “madre” dentro del grupo”.

Por otro lado, Dani la Chepi y Andrea Rincón se hicieron muy allegadas en las primeras semanas de grabación y Juanse se sumó al grupo. Las actrices suelen mostrarse en las redes y se prometieron llegar juntas hasta la final: “Siempre juntas, como equipo. Demostrando que la competencia, no. Que la unión hace la fuerza”.

Muchos de ellos ya se conocían desde antes, como es el caso de Candela Vetrano y Gastón Dalmau, que fueron compañeros hace más de una década en la tira de Cris Morena, Casi Ángeles o Claudia Fontán y Daniel Aráoz que juntos hicieron la tira de Polka 22, el loco.

En las últimas horas se supo que los participantes del ciclo debían aislarse ya que Paula Chaves, quien hace unos días grabó una participación en el mismo, dio positivo en el test de COVID-19. Recién el martes todos se hisoparían para descartar nuevos contagios.

En enero algunos concursantes ya se habían tenido que aislar luego de que Sol Pérez confirmara que tenía coronavirus. Por haber tenido contacto estrecho con la ex choca del clima, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri se realizaron el análisis, y la última dio positivo. Una complicación en su cuadro hizo que tuviera que quedar internada en una sala de terapia intensiva de la Clínica Zabala, donde la indujeron a un coma para poder asistirla mejor.

De a poco la mamá de Fede Bal se recupera. Ya consciente y mucho mejor de ánimo, el jueves por la mañana utilizó por primera vez en semanas sus redes sociales. “El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión”, escribió y acompañó esas palabras con una imagen cargada de simbolismo: un león se asoma al borde de un abismo, avizorando el horizonte, mientras unos pasos más atrás se ubica su cachorro, quien parece seguir sus huellas.

