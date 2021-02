Sergio Lapegüe explicó por qué decidió mostrar en las redes sociales los momentos más delicados de su lucha contra el coronavirus

Sergio Lapegüe compartió su evolución en Instagram (Foto: Instagram @sergiolapegue)

“Me estoy por acostar. Tuve un día movido”, le aclara Sergio Lapegüe, periodista de TN y La 100, a Teleshow antes de empezar la charla. Tiene la voz cansada, algo de tos y hace pausas para respirar mejor. “Sigo haciendo kinesiología, caminata lenta, de cinco minutos a la mañana y cinco a la tarde, tratando de no agitarme”, cuenta el hombre que pasó 21 días internado por coronavirus, varios de los cuales en terapia intensiva.

Entonces, se entusiasma con relatar cómo fue que decidió hacer pública la evolución de su salud en las redes sociales. Porque Sergio, que es de riesgo por ser asmático, contrajo la enfermedad durante sus vacaciones en Punta Cana y al regresar debió ser hospitalizado en el Sanatorio Juncal de Temperley. “Me interné un mediodía, pero a la noche la noticia empezó a salir en todos los medios. Recién al mediodía del día siguiente lo conté para aclarar que estaba bien. Me tomé un día para decidirlo. Pude hacerlo porque no estaba en terapia. Solo tenía Covid en el pulmón derecho”, relata Lapegüe sobre el anuncio que hizo el 25 de enero.

Sin embargo, la señal de alarma llegaría cuando subió un video con un Helmet, que es un casco que funciona como un novedoso sistema para ayudarlo a respirar. “A mi me sorprendió cuando lo vi. Ya había pasado por otros respiradores y no mejoraba demasiado. Estaba en terapia intensiva y me lo pusieron. Entonces le pedí a alguien que estaba ahí, si me podía filmar con el Helmet, porque lo quería mostrar”, contó el periodista.

“Quería que la gente viera la actitud que yo estaba tomando frente a esto. Quería decirles que había que ponerle garra y actitud positiva para superar el Covid que me atacaba los pulmones”, apuntó Lapegüe. Y detalló: “El video tuvo más de un millón de reproducciones en mi Instagram. Ademas sirvió para que mucha gente pregunte por el Helmet y médicos empiecen a explicar cómo funcionaba esa mascara que para mi era nueva y para la gente también. Después muchos sanatorios y hospitales la compraron para evitar la intubación en algunos casos”.

Sobre cómo se organizó en lo técnico y la logística para manejar sus redes sociales desde el sanatorio, Lapegüe fue muy caro. “En un momento le pasé las claves de mi teléfono a mi esposa y ella me ayudaba a informar a la gente. Además, mi teléfono estaba derivado al de ella, que contestaba mensajes. Cuando estaba en terapia intensiva, no tenía oxígeno para hablar. Mi cuenta de Instagram siempre la manejé yo. En las historias solo retuiteaba mensajes de la gente, y posteaba cada tanto. Hice tres o cuatro en 21 días. No más, porque no tenía fuerza”, recordó el periodista.

Además agrego: “Estando en terapia intensiva y muy débil, mi mujer me leía los mensajes cuando me llamaba. No podía responder a todos. Yo simplemente quería contar cómo iba el desarrollo de la enfermedad, así como después quise compartir el abrazo con mis hijos. Ahí ya estaba en una sala común, ya me había dado negativo el Covid y respiraba sin ayuda”.

Emocionado por el apoyo de la gente, el papá de Mica y Elvis Lapegüe contó que tiene más de mil mensajes de Whats App para responder, que mucha gente incluso se acercaba al hospital para dejarle estampitas y cartas en recepción. Claro que además lo fortaleció el apoyo de su familia y de sus amigos, a través del teléfono. Entonces concluyó: “Tenía la necesidad de postear. Había tantos pedidos, rezos y preocupación que yo tenía que contar cómo iba el desarrollo de la enfermedad. Quería agradecer. No lo hacía todos los días, sino cada tres o cuatro. Lo hacía solo cuando notaba algún cambio en mi salud. Si estaba igual, no decía nada”.

Todavía con neumonía, pero recuperándose cada vez más, Sergio aseguró que si no fuera por su buen estado estado atlético, la hubiera pasado mucho peor. Y acerca de aquellos que lo criticaban por “exponer su evolución en redes sociales”, agregó: “No eran demasiados. De 45 mil mensajes, por ahí 200 eran criticas. No vi más. Cada uno puede pensar lo que quiera. A mi me importa que hoy fui al hospital y no paré de recibir mensajes de aliento. Eso me llega al corazón y las criticas son superadas por el amor de la gente”.

