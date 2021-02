Cinco ambientes, piscina, galería y quincho: las fotos de la espectacular casa que Viviana Saccone puso a la venta en las redes

Viviana Saccone puso en venta su casa y la compartió en las redes

“Vendo mi casa, ¿me ayudás con un RT? Gracias”, escribió Viviana Saccone en Twitter. De inmediato consiguió cientos de retuits, de “Me gusta” y comentarios de usuarios que remarcaban lo lindo que era su hogar, ya que la actriz compartió el link de la publicación, en el que hay varias fotos.

Se trata de una casa de 220 metros cuadrados en el barrio cerrado Suipacha en, Ingeniero Maschwitz, Escobar. La construcción, toda realizada en planta baja cuenta con cinco ambientes (tres dormitorios en suite y un cuarto como escritorio) y cuatro baños, cochera cubierta y un amplio jardín de 50 metros cuadrados con piscina. La casa está publicada en 220 mil dólares.

El amplio jardín y la galería de la casa de Viviana Saccone (INTERMEDIA, Estudio Inmobiliario)

Uno de los sectores más destacables es el living comedor, en forma de ele y con un hogar, tiene cocina separada con horno industrial, lavadero aparte y además de la galería cubierta con parrilla, tiene una construcción aparte con baño y living, que bien podría usarse como quincho según sugiere la publicación. El jardín cuenta con gran cantidad de árboles y una pileta.

Uno de los tres dormitorios en suite de la casa de Viviana Saccone (INTERMEDIA, Estudio Inmobiliario)

La casa de Viviana Saccone cuenta con un amplio comedor con vista al jardín (INTERMEDIA, Estudio Inmobiliario)

El living en forma de ele y hogar (INTERMEDIA, Estudio Inmobiliario)

Aunque no se venden, una de las cosas que más llama la atención es la decoración, con muebles rústicos y de campo, varios de ellos antiguos y estanterías en lugar de alacenas en la cocina. Todos detalles que marcan la impronta de la actriz que vive sola allí.

La cocina de la casa de Saccone, con horno industrial (INTERMEDIA, Estudio Inmobiliario)

La amplia cocina de la casa de Viviana Saccone (INTERMEDIA, Estudio Inmobiliario)

En diciembre del año pasado, Viviana había contado que estaba en pareja. “Ese muchacho me tiene muy enamorada”, declaró en una entrevista con El run run del espectáculo, el ciclo de que se emite por Crónica TV y agregó: “¿Qué te puedo contar? Se llama Aitor Miguens, es actor, es DJ y estamos hace casi un año.

¿Por qué tardó en blanquear su romance? “Había que ajustar algunas cosas todavía. Uno no puede estar ahí ventilando las cosas inmediatamente. No se sabe qué rumbos va a tomar las circunstancias”.

Anteriormente había estado de novia con Santiago García Rosa, a quien le lleva 25 años. Compartieron cuatro años juntos hasta que se separaron en agosto de 2018: “No me gusta que me pregunten por la diferencia de edad porque me parece machista. Eso es machismo en estado puro, porque cuando se da en forma opuesta, siendo el hombre más grande, no es un tema”.

Viviana Saccone y su novio (Instagram)

Tras su separación, Saccone admitió que se llevaba bien con la soledad, sobre todo porque tenía a su familia presente. Y a la hora de elegir a una pareja, admitió que se dejaba llevar por la intuición. “No tengo un prototipo de hombre, creo que esas cosas pasan o no”, contó en El after de la previa, radio UrbanaBA.

También contó que estando sola, recibió varias invitaciones a través de las redes sociales, aunque no aceptó ninguna. “Es como un bombardeo, pero en el bombardeo no me prendo. Sí, en la medida en que puedo, contesto y saludo. Pero la verdad, es difícil que se genere algo por Instagram. También es verdad que es arriesgado salir con alguien que no conocés”.

A pesar de que usó las redes para anunciar la venta de su casa, en ningún lado aclaró si la decisión de mudarse tiene que ver con su romance y con la posibilidad de ir a vivir juntos o si simplemente quiere cambiar ella de espacio.

