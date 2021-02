Mariana Lestelle apuntó contra Nancy Dupláa por la posibilidad de vacunar a famosos: la respuesta de la actriz y de Pablo Echarri

Nancy Dupláa se refirió a la posibilidad de que los artistas se vacunen contra el COVID-19 con el fin de generar confianza en la gente y la doctora Mariana Lestelle la cruzó en las redes sociales: “Si a vos querida te vacunan antes que a mi viejo, voy a protestar mal”. La respuesta de la actriz y de su marido, Pablo Echarri, no se hizo esperar.

“Hay personas que nos toman a nosotros como referentes y de alguna lo veo como que sirve y acerca a ese que está un poco disperso y de repente la ve a Moria (Casán) o a otro personaje que admira, y dice ‘ah, le presto atención’. La contradicción está en la lentitud en la llegada (de la vacuna) y la desesperación reinante. Como movida comunicacional me parece bien”, dijo Dupláa a Marcela Coronel en el ciclo Mientras tanto.

Sin embargo, aclaró de manera inmediata: “Pero me parece mejor que estén vacunados los médicos, enfermeras, maestros, esas personas que están en la batalla diariamente, pero no me parece una mala movida. No estoy en el grupo de riesgo, hasta que no se vacunen mis viejos no puedo permitirme vacunarme yo, me da apuro sabiendo que hay médicos o maestros que no están vacunados”.

A pesar de que dijo que ella no se vacunaría en caso de que se lo ofrecieran, la doctora Mariana Lestelle usó sus redes para referirse al tema. “Si a vos querida Nancy te vacunan antes que a mi viejo, voy a protestar mal. Hay q saber que la militancia tiene el límite del sentido común”, dijo.

“Lee la nota querida Mariana...toda mi admiración para vos y tu trabajo. Me preguntan y contesto y si leíste bien la nota, dije que jamás me vacunaría antes que nadie que esté más expuesto que yo”, respondió la actriz y la médica le dijo que había leído y que ella también admiraba su trabajo, pero que estaba opinando sobre cuestiones de salud.

Lestelle siguió: “Confío en tu buena fe. Leo las notas, no me quedo en los titulares Nancy. Si a mi me preguntaran como ser actriz, contestaría ‘no sé'. Estaría bueno que cuando te pregunten por temas de salud, pudieras decir ‘no sé'. Besote inmenso”.

Pablo Echarri, marido de Dupláa, no tardó en meterse en la polémica y usó las redes para defender a su mujer y responderle a la médica. “El respeto que expresas no es creíble. No leíste la nota. Solo la criticaste por prejuicio. Además, su postura es por absoluta convicción”. En otro tuit, el actor agregó: “Mariana, si leés la entrevista notarás que en ningún momento ella habla de sí misma sino de la posibilidad de vacunar personas representativas de la cultura, en edad de riesgo, para intentar revertir ese peligroso casi 40% que aún manifiesta no querer hacerlo”.





En enero, el gobernador Axel Kicillof había adelantado que iban a invitar a algunos referentes de la cultura y el deporte a que se apliquen el inoculante públicamente: “Estamos invitando a referentes de otros campos a que se vacunen. Utilizaríamos pocas vacunas, unas 100, para que con su ejemplo puedan convencer a otros”. Y agregó: “Al ver que ellos también ponen el hombro, algunos pueden convencerse de que esta vacuna, como todo lo que aprueba nuestro ANMAT, sirve, previene y cuida”. Finalmente la idea se descartó.

En su momento, uno de los nombres que se barajó fue el de Moria Casán. “Cuando me ofrecieron la vacuna yo dije que sí y pensé en mí, ni en concientizar porque eso es subjetivo, depende de la credibilidad o no hacia mi persona. Yo soy esencial, tengo más de 70 años, porque tengo una hija y dos nietos, familia y amigos que me quieren en su vida y sobre todo porque YO amo la vida”, escribió en su momento la One.

