Carina Galucci habló a dos meses de la muerte de Carlín Calvo: cómo vivió los años más difíciles y la corazonada que terminó en tragedia

Carina Galucci recordó a Carlín Calvo a dos meses de su fallecimiento (Agarrate Catalina - La Once Diez)

A dos meses del fallecimiento de Carlín Calvo, uno de los actores más queridos del ambiente, su recuerdo sigue intacto en la memoria del público. El protagonista de ficciones emblemáticas como Amigos son los amigos, El Rafa y RRDT falleció el 11 de diciembre pasado a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su salud estaba delicada luego de sufrir dos accidentes cerebrovasculares, uno en 1999 y otro en 2010

En diálogo con Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina (La Once Diez), Carina Galucci, la ex esposa del querido actor y madre de sus hijos Facundo y Abril, habló por primera vez desde su fallecimiento, contó cómo transita el duelo y reveló algunas intimidades de su relación con el galán de Amigos son los amigos.

La actriz y psicóloga recordó aquel primer encuentro con Calvo a mediados de los ‘90 en los pasillos de Canal 13 y evocó cómo se forjó esa relación con uno de los galanes del momento. “Los dos primeros años de pareja novio, no novio, para mí fueron traumáticos. Porque era como un juego, estaba con Carlín Calvo y él decía que no soportaba a las actrices, ahí resigné mi deseo de ser actriz por estar con él”, contó Galucci.

En un diálogo a corazón abierta, Carina reflexionó sobre la última etapa de la vida de su marido. “Exactamente hace diez años atrás, cuando tuvo su segundo ACV no se recuperó jamás, él quedó como en un estadío de niño, nos hablaba y nos reconocía pero de alguna manera pasó a ser como un hijo más”, señaló con crudeza. Sin embargo, el paso del tiempo acomodó las amarguras y la actriz agregó que “por suerte ahora estoy recordando momentos más lindos, no esos momentos tristes, y tengo la sensación de que nos está cuidando permanentemente”.

Calvo, Galucci y sus hijos, Facundo y Abril (Molina Estudio 164)

Galucci reveló que Calvo era un obsesivo del trabajo y agregó algunos detalles del primer ACV que sufrió el actor en marzo de 1999. Por ese entonces, Calvo estaba protagonizando Drácula, una miniserie inspirada en el lúgubre conde que se emitía por América. Estaba obsesionado por una escena en la que su personaje tenía que clavarle una daga a Cristo. La representación tenía que ser lo más real posible, ambientada en una iglesia, y el actor no se sentía cómodo.

“Carlín no lo quería hacer y me dice, ¿por qué no vamos a Lujan y hablo con un sacerdote, y ya le pido perdón?”, contó Galucci, y añadió que ella intentó explicarle lo que el actor ya sabía: que se trataba de una ficción, que Dios sabía que eso no era real, pero no hubo caso.

Aquel día, llovía como pocas veces y la pareja volvía por el Camino del Buen Ayre. ”Veníamos solos en la ruta, y él pisa el freno, el auto empezó a girar en trompo, queda dado vuelta y chocamos chocamos contra el guardarrail”, señaló Carina, que por ese entonces estaba embarazada de Facundo, el primer hijo del matrimonio.

Una postal familiar de Carina, Carlín y sus hijos

“Tenía una panza gigante, no me podía abrochar el cinturón”, contó la actriz, pero su esposo llevó la peor parte: “Quedó con su cabeza hacia atrás y los pies en el volante, en diagonal. Me di vuelta y estaba inconsciente y con sangre. No sabían si estaba muerto o vivo”, narró Carina, todavía impactada a pesar del tiempo y negó que el accidente tuviera que ver con algún problema de adicciones. “Él estaba bien, no fue ese el motivo”, aclaró la mujer.

En el accidente, Carlín tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza, por lo que debió ser internado y se le colocó un cuello ortopédico. Los médicos le indicaron reposo estricto durante dos semanas, pero el apego a la responsabilidad hizo que el actor volviera cuanto antes a las grabaciones. “No esperó ni una semana, volvió al tercer día. Fue una pelea enorme, yo le decía que piense en su hijo, pero él tenía esa cosa...”, concluyó la actriz, haciendo alusión a la responsabilidad de Calvo, que le impidió quedarse quieto aún sabiendo el riesgo al que se enfrentaba.





SEGUÍ LEYENDO:

La historia desconocida de Carlín Calvo: trabajaba en una aseguradora y sus compañeras de oficina “morían” por él

Los famosos expresaron su dolor por la muerte de Carlín Calvo

La carrera de Carlín Calvo en videos