Ximena Capristo y Mario Guerci bajo la lupa del jurado de Corte y Confección: “Es un desastre”

En la última emisión de Corte y Confección, el desafío propuesto fue diseñar vestuarios para íconos mexicanos: tanto Ximena Capristo como Mario Guerci fueron duramente criticados por el jurado

La primera semana de la nueva temporada de Corte y Confección, esta vez con participantes famosos, sigue dejando perlitas y polémicas. Las celebridades, quienes no son especialistas en el diseño de indumentaria, reciben la colaboración y los consejos de ex-competidores de ediciones anteriores. Entonces el jurado, compuesto por los diseñadores Verónica De La Canal, Benito Fernández y Fabián Zitta, viene notando que las creaciones presentadas en cada desafío tienen más la mano de los ayudantes -que son profesionales- que de los concursantes.

En la emisión de este jueves el desafío consistía en diseñar vestuarios para íconos mexicanos. Y dos de los participantes se llevaron las devoluciones más polémicas. Por un lado, a Ximena Capristo le tocó hacer un diseño para Alejandro Fernández, el cantante que mezcla música autóctona con pop. Mientras que a Mario Guerci le tocó idear un diseño para la cantante Fey -recordada por su hit Azucar Amargo-.

Hace unos días, Capristo fue noticia por decir que “todos están en contra mío”. Esta vez, los jurados no creyeron que fuera capaz de diseñar lo presentado. “Alejandro Fernández tiene trajes que no valen menos de 9.000 dólares y no podíamos dejar de hacer algo que se vea elegante. El pantalón está intervenido, le pusimos tacha por tacha con los dedos”, describió la actriz después de que un modelo desfilara el traje de mariachi. “Me gusta el traje, lo que pasa es que me parece como mucho que todas esas prendas que calcen tan bien... ¿Qué hiciste vos en esto?”, le preguntó, muy serio, Benito Fernández.

El jurado de Corte y Confección puso en duda la evolución de Ximena Capristo (Video: "Corte y Confección", El Trece)

“Yo hice todo. Corté el pantalón, como está en el molde. Está cosido plano, recto. Y el saco, lo mismo”, respondió Capristo. “Ok, yo no te creo, no te creo”, insistió Fernández y, en ese punto, el ida y vuelta entre participante y jurado se terminó de tensar. “¿Cómo? ¿Perdón? Yo no soy mentirosa. Si vos lo ves, tiene un montón de detalles cosidos a mano, por supuesto que estoy aprendiendo y sí hice el corte yo con el molde. El molde no lo sé hacer, eso está claro, pero el resto sí”, se defendió Ximena. Sin embargo, Fernández le puso un 5 a su diseño.

En la misma línea fue la devolución de Fabián Zitta planteó su comentario en los mismos términos: “Es muy difícil evaluarte, porque vi los desafíos anteriores y este tiene una gran evolución. Siendo diseñador desde hace 20 años, me doy cuenta de que hay muchísimos recursos utilizados por alguien que piensa mucho en el conjunto: cómo prenden esos broches sobre los tiradores, esas condecoraciones tipo colgantes, un poco art déco... tiene cosas que son muy sofisticadas, muy exquisitas, en cuanto al pensamiento y la evolución, que no te las puedo creer. De ayer a hoy, vos no pudiste evolucionar de esta forma”, le dijo sin vueltas. Y la calificó con un 2.

Por último, Verónica de la Canal enfatizó: “La verdad es que se ve tan bien que por eso nos cuesta”. Y justificó su devolución: “Es muy difícil coser un pantalón, sobre todo la parte del tiro, y eso te quedó perfecto, te coincide todo. Lo veo demasiado evolucionado”. Su voto, en esta vuelta, es secreto.

Pese a estos comentarios, Capristo agradeció la devolución: “Para mí es un montón. Que ustedes lo vean venir y crean que no lo hice yo porque está bien, gracias”.

Luego fue el turno del modelo Mario Guerci, a quien le tocó diseñar prendas para Fey. “Nosotros hicimos una reversión de Fey: la referencia que nos mostraron era noventosa y tratamos de traerlo más a la actualidad”, explicó el participante, quien en la jornada anterior fue cuestionado por el jurado por los mismos motivos que Capristo: dudaban de que el trabajo lo hubiera realizado él. “Dado todo lo que sucedió ayer, decidimos que lo iba a ser 100% yo, tanto el trabajo de moldería como el de costura”, dijo.

Mario Guerci recibió un 3 de Benito Fernández y un 1 por parte de Fabián Zitta (Video: "Corte y Confección", El Trece)

Sin embargo, el jurado fue implacable. “No la veo tanto a Fey. Además, faltan las costuras, hay hilachas por todos lados”, dijo Benito Fernández, quien lo calificó con un 3. Sin embargo, para Matilda Blanco -jefa del taller- Fernández “le regaló la nota”. “Es un desastre, Mario, ya no podés versear más. A ver si te pones las pilas”, lo criticó sin medias tintas.

Fabián Zitta pareció oir el comentario de Blanco, porque lo puntuó con un 1. “No hay una propuesta de diseño que sea contundente para una cantante de la talla de Fey. Está vacío, no me aporta nada. Si el puntaje es bajo, es porque no hay pensamiento. Si no hay pensamiento, no hay valoración, y sin valoración, no hay puntuación”, cerró. Y Guerci lo aceptó, con la cabeza gacha.

