Qué dijo Oscar González Oro sobre la participación de famosos en la campaña de vacunación contra el coronavirus

El conductor está viviendo en Uruguay hace seis meses, donde conduce su programa por Radio Rivadavia (Crédito: Santiago Saferstein)

Oscar González Oro escribió un fuerte mensaje que despertó preocupación entre sus colegas, sus seguidores y sus seres queridos. A corazón abierto, el conductor de Radio Rivadavia aseguró que estaba contento de realizar desde su casa de Uruguay su programa La vida misma. Pero reveló que solo trabajaba dos horas por día y que le quedaban muchas horas libres. “Hay días que disfruto mucho y hay días que la paso muy mal. La soledad me agobia, me apabulla. Me asusta”, afirmó en la red social.

“Escribo según cómo estoy en el día. Son 24 horas y este es apenas el fotograma de una película”, le explicó el Negro Oro a Teleshow para echar luz sobre su publicación en las historias de Instagram. Además, manifestó que estaba triste porque no puede ver a sus hijos, Agustín y Pablo, que viven en Europa: “Hace un año que no veo a mis hijos. Los extraño mucho. Tanto Inglaterra como España tienen fronteras cerradas. No me puedo tomar un avión e ir a verlos. Quiero estar con ellos. Nunca pasamos tanto tiempo separados. Me da bronca, angustia…”.

Este viernes, el locutor dio una entrevista con el programa Fantino a la tarde y habló sobre su actual vida en Uruguay, donde se instaló desde hace seis meses. “Vivir en Punta del Este es lo mismo que vivir en Buenos Aires, porque no tengo otra actividad más que hacer la radio en Rivadavia de 19 a 21. Preparo el programa con la producción, elijo la música, me sobran horas, pero cuando siento eso me pongo a leer, a escuchar música, agarro el auto y me voy a dar una vuelta. Lo único diferente es que cambié de estudio, en lugar de estar en la calle Arenales, estoy en Punta del Este”.

Oscar González Oro aseguró que se dará la vacuna a finales de febrero (Video: Fantino a la tarde, América)

El Negro aclaró que si hay diferencias en cuanto a calidad de vida, ya que en el país vecino “la vida es mucho más tranquila y segura”. Además, destacó que otro aspecto importante es que casi no hay contagios de coronavirus en Punta de Este, a diferencia de Montevideo donde la situación es más complicada. “Yo soy paciente de riesgo porque tengo 3 bypass en el corazón. Me agarra el coronavirus y chau, partí”, aseguró en el ciclo de América.

Luego, explicó los motivos por los que no piensa regresar al país: “No voy a volver hasta que Argentina no se calme, no esté bien, no esté la vacuna. Hasta que no se hagan todos los hisopados que hay que hacer. Yo no quiero irme a morir a la Argentina para hacerme el héroe”. Y señaló que las vacunas, tanto de Astrazeneca y de Pfizer, llegarán a Uruguay a finales de febrero. “Cuando lleguen, me voy a dar la vacuna”, afirmó de manera categórica.

Durante la charla, le preguntaron qué pensaba sobre la participación de los famosos en una campaña de concientización para promover la vacunación desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Con mucha dureza, González Oro criticó este proyecto: “Me parece una hijaputez usar a los famosos para usar políticamente a la vacuna. Me enteré lo de Moria, me cayó muy mal, no por Moria, sino por el tipo que tuvo la idea de usar a famosos para promocionar la vacuna como si fuera promocionar una crema para el cutis. No, está en juego la vida”.

Por último, aseguró: “En los Estados Unidos están vacunando en supermercados, farmacias, para vacunar a la mayor cantidad de gente. Si nosotros hiciéramos lo mismo no necesitaríamos a ningún artista, ni famoso, ni influencer para promocionar una vacuna que hace poco tiempo tuvimos la seguridad que servía porque el tercer informe llegó hace 3 semanas”.

