El motivo por el cual todavía Moria Casán no se dio la vacuna rusa Sputnik V

Moria Casán generó un enorme revuelo cuando anunció que se iba a dar la vacuna rusa Sputnik V, contra el coronavirus. Según le contó a la periodista Susana Roccasalvo en Implacables, fue convocada como parte de una campaña de concientización desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

“Soy pro-vacuna, me voy a vacunar con la Sputnik. Me llamaron para saber si quería por mi edad, porque soy de riesgo, y les dije que sí, que absolutamente. Para eso están los científicos que trabajan: para que tengamos una vida mejor. Sería ignorante, si me di todas las vacunas toda mi vida, ¿por qué no me voy a dar esta?”, explicó en el programa de El Nueve.

De esta manera, la capocómica hizo referencia a la campaña de difusión organizada por la Provincia de Buenos Aires para que los bonaerenses se vacunen. El gobernador Axel Kicillof había adelantado que iban a invitar a algunos referentes de la cultura y el deporte a que se apliquen el inoculante públicamente: “Estamos invitando a referentes de otros campos a que se vacunen. Utilizaríamos pocas vacunas, unas 100, para que con su ejemplo puedan convencer a otros”.

Este viernes, la protagonista de la obra Brujas se debería haber aplicado la primera dosis. Sin embargo, la actriz no se vacunó. ¿El motivo? Según pudo saber Teleshow de una fuente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires “la vacunación de famosos está postergada desde hace 15 días hasta que vengan más dosis”. Además aclaró que “no sé vacunó a nadie ni se va a vacunar por ahora”.

Este medio también quiso comunicarse con Maxi Cardaci, el jefe de prensa de La One, para saber qué había pasado con la participación de la ex jurado del Cantando 2020 en esta campaña de concientización de la Provincia de Buenos Aires, pero hasta el momento el representante no respondió.

Ante las repercusiones negativas que se generaron en las redes sociales en torno a su persona y su carácter prioritario en el orden de vacunación, Moria utilizó sus perfiles en Instagram y Twitter para realizar un fuerte y contundente descargo al que tituló “Carta para: ¿algunes?” (sic). Fiel a su estilo combativo, la ex vedette escribió: “Quiero denunciar por primera vez en más de 50 años de carrera a quienes usaron mi nombre e imagen hablando tan banalmente acerca de mi persona en una era donde el mundo está paralizado por el COVID-19″.

“Cuando me ofrecieron la vacuna yo dije que sí y pensé en mí, ni en concientizar porque eso es subjetivo, depende de la credibilidad o no hacia mi persona”, explicó la popular actriz y conductora. Además, aseguró con tono irónico: “Pero parecería que la tengo, si no, no estaría mi nombre todo el día en cadena nacional”.

A continuación, la mamá de la actriz Sofía Gala Castiglione argumentó por qué debería recibir la vacuna: ”YO SOY ESENCIAL. Tengo más de 70 años, porque tengo una hija y dos nietos, familia y amigos que me quieren en su vida y sobre todo porque YO amo la vida”. Además, la diva manifestó: “En mi nombre, denuncio discriminación hacia mi persona, porque tengo salud y quiero seguir teniéndola, protegida como lo hice desde niña y porque se me trata con prejuicios”.

Pero allí no terminó la furia de la actriz. “¿Se me estigmatiza por ser famosa? Cuanta ignorancia. Jamás me victimicé, pero esta vez los acuso de ignorantes, prejuiciosos y de colgarse de mi fama que para ustedes no representa nada”, señaló. Y por último, reflexionó con su característica ironía: “Si consideran que un famoso no representa nada, ¿para qué hablan y usan mi imagen?”.

Fuerte descargo de Moria Casán por la vacunación





