El Pollo Álvarez habló de la crisis de pareja con Tefi Russo, a dos años y medio de su casamiento: “Es un mal momento”

El Pollo Álvarez y Tefi Russo se casaron en agosto de 2019

El Pollo Álvarez y Tefi Russo están pasando por una crisis de pareja. Los rumores de una supuesta separación comenzaron cuando él publicó unas fotos solo desde un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ese momento, se especuló que podría haber dejado de vivir en su casa del Tigre con su esposa.

La periodista Paula Varela habló con el conductor de Nosotros a la mañana para preguntarle qué estaba pasando en su matrimonio. En Intrusos, contó la charla que mantuvo con su colega: “Me dijo que quizá no estén pasando el mejor momento, que como a muchas otras parejas, obvio el tema de la cuarentena y la pandemia les hizo mella”.

Pero, Álvarez le aclaró que ellos siguen conviviendo bajo el mismo techo. A veces sí duerme en un hotel, porque por sus compromisos laborales termina tan casando que prefiere quedarse en Capital y no regresar a Tigre. Y como cualquier pareja estaban tratando de superar este difícil momento.

El Pollo Álvarez habló de su crisis matrimonial (Video: Intrusos, América)

En el programa de espectáculos de América, entrevistaron al Pollo para que contara más detalles de lo que estaba pasando en la relación con Tefi. “Es el amor de mi vida”, confesó en una entrevista. “Cuando uno se casa y elige estar con una persona toda la vida... siento que es el amor de mi vida, la amo mucho, quiero estar todos los días con ella. Me complementa, entiendo que nos complementamos, te estoy hablando de mi parte”, agregó.

Luego, el conductor de El Trece aseguró: “Como digo siempre, no hay ninguna pareja que yo conozca que no tenga crisis, momentos de llevarte mal o bien, pero eso no es una separación. Eso es simplemente un mal momento que con amor, tiempo y paciencia se resuelve, sino las parejas durarían dos días”.

“No conozco una pareja que no discute, que tienen buenos y malos momentos. Me parece que de eso se trata. Si hay un buen camino y amor, se va para adelante como es en este caso. Tal vez hablamos en 3 años y es otra la situación. Dios quiera que no”, manifestó Álvarez.

Cuando le preguntaron si se imaginaba en su vejez con Russo, él le contestó: “Ojalá que estemos juntos toda la vida, pero sino el tiempo que tenga que ser en tanto y en cuanto estemos enamorados, nos queramos y nos cuidemos. Así que la respuesta es sí, es utópica, porque es difícil, pero sí”. Por último, aclaró: “Si nosotros estuviésemos separados prefiero contarlo cuanto antes. porque ya es el fin de la historia, buena onda y ojala estén las cosas bien. No es el caso”.

Cabe recordar que la historia de amor del Pollo y Tefi arrancó a finales de 2017. En secreto, comenzaron a salir sin que nadie conociera bien la verdad de la relación. Recién en el verano de 2018, él la presentó oficialmente como su novia, con un posteo de Instagram que incluía una foto de un romántico beso y un corazón a modo de emotivo epígrafe.

A partir de ese momento, la pareja se empezó a mostrar públicamente y dejaron de esconderse para hacer vida de novios a la vista de todos. Muchos creían que Álvarez jamás iba a “sentar cabeza”, pero Russo pudo conquistar su corazón.

El 7 de agosto de 2019, dieron el “sí” en una ceremonia muy íntima donde estuvieron presentes los afectos más cercanos a la pareja. La reunión tuvo lugar en la casa donde conviven, en Palermo, cerca de las 16 horas. Por la noche, celebraron una fiesta en un boliche de la Costanera.





