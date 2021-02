Karina Gao y un parte esperanzador: “Es probable que pronto intenten bajar la medicación para ver cómo responde”

Karina junto a sus gemelos (Foto: Instagram)

Es inevitable que sus seguidores estén ansiosos por recibir buenas noticias sobre la salud de Karina Gao. La cocinera, que actualmente acompaña a Florencia Peña en Flor de tarde, por Telefé, fue inducida al coma en la mañana del viernes, a raíz de una complicación en sus pulmones luego de haber contraído coronavirus. Y a la gravedad de su cuadro, se le suma el hecho de que está transitando un embarazo de cinco meses.

“Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de quince minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, escribió Karina en una historia de Instagram luego de haber sido informada de la decisión de los médicos. Y luego, fueron sus compañeros de programa los que se encargaron de dar detalles de la situación.

“Hoy es un día un poco triste para este grupo. Nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días hermosos de mucha alegría, no la está pasando nada bien. Ella está embarazada, se le complicó muchísimo su cuadro de COVID-19. Acaba de entrar en coma inducido”, explicó Peña. Y luego, Nancy Pazos agregó: “La última ecografía dio que el estado de sus pulmones era muy complejo, están muy atacados. Y decidieron inducirla a un coma para poder intubarla”.

El sábado, tras pasar las primeras veinticuatro horas en este estado, desde las dos cuentas de la cocinera, la personal y la profesional, sus allegados informaron cómo estaba su cuadro. “¡Gracias a todos por el amor y la paciencia! Kari está estable y pasó una buena noche. Es momento de seguir rezando y enviando buena energía. Cualquier otra novedad, la comunicaremos por este medio”, señalaron bajo el hastag #FuerzaKari, que utilizaron sus seguidores para hacerle llegar las buenas vibras.

No obstante, en la tarde del domingo la información vertida a través de la misma vía pareció mucho más esperanzadora. “¡Hola a todos! El parte médico informó que Kari continúa estable. Si sigue así, es probable que pronto intenten bajar la medicación para ver cómo responde. Dom y los chicos están siendo controlados y sin fiebre. ¡Muchas gracias por la energía y las oraciones! Paciencia”, señalaba el comunicado.

Cabe recordar que Gao está casada con el francés Dominique Croce, alias El Franchute, a quien conoció cuando fue a hacer un Master en Management en HEC París, Francia. Y ambos tienen, además del bebé en camino, dos hijos gemelos. Todos ellos se contagiaron de un cepa del virus que, según explicaron, sería “bastante compleja” por lo que el hombre y uno de los chicos pasaron algunos días con alta temperatura.

A pesar de la situación, Karina siempre había demostrado su coraje y había compartido cada instancia de su tratamiento con sus seguidores, que se encargaron de darle ánimo frente a la adversidad. “Esta mañana se confirmó la neumonía bilateral. Ahora me pasaron a terapia intensiva. Estoy con oxígeno para ayudarme un poco”, había escrito antes de ser inducida al coma. Y ella misma se alentó: “A ponerle garra, estoy segura de que falta poco. Voy a estar bien. ¿Cómo no estarlo con tantos mensajes de amor y de apoyo?”.

