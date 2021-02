Yanina Latorre logró volver de Miami y reveló el problema que tiene con una de sus vecinas

Yanina Latorre

Yanina Latorre pudo retornar al país desde Miami en las últimas horas, luego de la reprogramación de vuelos desde el exterior que hicieron como medida preventiva contra el coronavirus. Al tocar suelo argentino, la panelista de Los ángeles de la mañana realizó una seguidilla de historias en las que contó cómo fue su experiencia por migraciones y el paso a recorrer en el aeropuerto en su regreso.

Latorre se vio afectada por la disposición que empezó a regir en los vuelos internacionales que tienen que tomar los argentinos para regresar de sus vacaciones al país. Desde el 1° de febrero, el Gobierno Nacional exigió a las compañías aéreas restringir la frecuencia de sus servicios desde los destinos más elegidos por los turistas argentinos, lo que está provocando serias demoras para poder conseguir lugar al suspenderse varios vuelos.

Pero al llegar a la Argentina no todo fue de lo mejor para la ex participante del Bailando. Desde sus historias de Instagram, la mujer de Diego le contó a sus seguidores que tiene un conflicto con una de sus vecinas: “Todavía no me peleé con nadie pero tengo una calentura que me llevan los mil demonios”, sostuvo. Pero se refirió al problema que lo que le ocurrió a uno de sus perros: “Pobre Toto, no saben lo que es. Una laucha. Voy a matar a la vecina”.

Un seguidor quiso saber el motivo por el cual estaba enojada con la mujer: “Contá a quién querés denunciar. Me quedé con la duda”, consultó. Y Yanina respondió: “El perro de la vecina atacó a Toto. Casi lo mata”.

“¡Llegué a casa! Muy bien, bajé del avión muerta, se ve que me está pegando la noche en el avión. Bajé del avión, había poca gente, me abrieron todas las valijas, nada. ¿Qué buscan cuando te abren las valijas? O tienen un fetiche de ver bombachas, ropa y corpiños, o buscan que trafiques electrónica”, había revelado Yanina horas antes al contar cómo fue su llegada al aeropuerto de Ezeiza tras sus vacaciones.

Después, la panelista aprovechó para recalcar que ahora se encuentra de cuarentena, por recomendación tras su viaje. “No olvidemos, estoy en cuarentena hasta la semana que viene. Hasta el miércoles encerradísima. El jueves retorno a LAM. Son siete días de cuarentena”, detalló. Y agregó: “En el aeropuerto cuando bajas te agarran unas chiquitas de sanidad y te dicen, recuerde que tiene que estar en su casa siete días. Amorosa. Me preguntaron si vivía en Capital o en Provincia. Listo, a los de Capital los hisopan, ¿por qué tanta discriminación?”.

Recordemos que Yanina Latorre tenía previsto tomarse un vuelo el sábado 30 de enero para retornar al país. Pero a último momento le reprogramaron el viaje. “Me cancelaron el vuelo, están cancelando un montón de vuelos. Hay gente que le reprogramaron para 10 o 15 días. Es complejo”, había contado en una entrevista en el programa de Ángel de brito donde ella trabaja.

Además, durante este viaje, su mamá Dora Caamaño recibió la doble dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Aprovechando su estadía en Miami, donde disfrutó de sus vacaciones con su familia, la mediática logró conseguir un turno en uno de los centros habilitados. “DORA VACUNADA. Fue emocionante!!!! Le salvamos la vida!!!!!!!”, escribió Latorre en el momento en que su madre recibió la primera dosis, junto a las imágenes que mostraban el momento.

