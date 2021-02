Habló el abogado del chef Pablo Massey sobre la acusación de una ex empleada por acoso: “Si ella continua este desprestigio gratuito vamos a emprender una querella”

Pablo Massey contrató a Rafael Cúneo Libarona como su abogado defensor, tras la acusación de Trinidad Benedetti (@pablomassey)

Trinidad Benedetti, una joven de 24 años, publicó un video en Instagram en el que afirmó que el chef Pablo Massey la acosaba cuando ella trabajaba como pastelera en su panadería hace cuatro años. Aseguró que cuando contó lo que le estaba pasando no recibió ayuda por parte de sus compañeros de trabajo ni de los responsables del local. Su testimonio tuvo una gran repercusión en las redes sociales y medios de comunicación.

Este miércoles, Rafael Cúneo Libarona, abogado del cocinero, habló de esta acusación en una entrevista con el ciclo Intrusos, unos minutos más tarde que Jorge Rial anunciara que ya no volvería a estar al frente del programa de espectáculos para dedicarse a un nuevo desafío laboral. “Por ahí es la última entrevista en Intrusos”, dijo el conductor de América. El letrado le respondió: “Asumí la defensa porque creo en él, yo no tomo casos sexuales... La realidad es que yo lo repudio, ahora abiertamente habiendo hablado con Pablo le creí y le creo”.

La denuncia de Trinidad Benedetti contra el cocinero Pablo Massey

Durante la charla, Libarona aseguró que en 30 años de trabajo en la cocina es la primera vez que Massey tiene una acusación de este estilo. “Él ha trabajado con mil mujeres. Esto no le ha pasado nunca. Hoy las redes sociales nos brindan una mayor velocidad para tomar conocimiento de las cosas, es una herramienta muy positiva desde ese lugar, pero nos quita mucha profundidad. Yo no voy a atacar a esta chica, porque ella merece todo mi respeto, pero sí puedo defender a Pablo sin atacarla a ella. Hablar de la verdad sin la necesidad de fagocitar la denuncia”.

Luego, el letrado explicó que este tipo de delitos se llaman “intramuros, porque ocurren adentro de los muros y no hay testigos”. Además, señaló que Trinidad trabajaba en la pastelería y no en la cocina. Allí, tenía contacto principalmente con la gerente de la pastelería y casi no tenía contacto con el chef. “En ese contexto ya me hace pensar que es muy difícil que pase Pablo Massey y le toque la cola o la ponga en una situación incómoda”.

También, Cúneo Libarona manifestó que le preguntó a su cliente si él había tenido una relación consensuada con Trinidad, si había mails, chats o fotos. “Él me dijo que no, que recién se acababa de enterar de esta situación (de la acusación)”. Y explicó que de haber sabido de los reclamos que ella les hizo a los gerentes, Massey “se hubiese sentado a hablar con ella para ver que fue lo que pasó”.

El testimonio del abogado Rafael Cúneo Libarona sobre el caso de Pablo Massey (Intrusos, América)

Incluso, el abogado señaló que podrían iniciar acciones legales contra Trinidad. “El testimonio de ella alcanza para desprestigiarlo y lo hizo. Eso alcanzó y es más que suficiente para cualquier trabajador, el desprestigio es realmente lapidario. Lo que no alcanza es para una condena penal, para un procesamiento. La palabra contra la palabra, no. Tiene que tener contenidos, pruebas, chats, testigos para poder acreditar cualquier situación. Si ella continua este desprestigio gratuito vamos a emprender una querella penal en orden por calumnias e injurias”.

Por último, explicó que las redes sociales no son el lugar correspondiente para hacer este tipo de acusaciones. Según su punto de vista, la joven pastelera debería haber recurrido a la Justicia Penal para contar este episodio ante un juez. Ahora resta esperar cómo seguirá este caso, si solo se queda como una acusación en redes sociales o termina en la Justicia.





