La contundente respuesta de Juana Repetto sobre la identidad de su hijo: “Toro no tiene papá”

Juana Repetto y su hijo Toro en sus últimas vacaciones en Disney (Foto: Instagram @juanarepettook)

Mientras disfruta de sus vacaciones con su flamante marido, Sebastián Graviotto, y su hijo Toribio, Juana Repetto se hizo un tiempo para contestar algunas de las preguntas que le hicieron su más de un millón y medio de seguidores de Instagram.

Una de las consultas fue sobre la identidad de su pequeño de cuatro años, que gestó con un donante anónimo mediante inseminación artificial: “¿Toro sabe quién es su papá? ¿O le dice papá a Sebastián?” Sin vueltas, la actriz explicó la situación: “Toro no tiene papá. Sabe perfecto de dónde y cómo vino a este mundo. También cómo está compuesta su familia genéticamente”, señaló.

Y luego, en relación al vínculo de su hijo con su actual pareja, añadió: “Cómo se componga emocionalmente (que es lo que verdad es importante o al menos así lo es para nosotros) depende del vínculo que Toro genere con el otro según elijan y como fluya, con Sebi y con cada persona que haya en su vida”.

Juana Repetto contó cómo le explicó a su hijo que no tiene papá (Foto: Instagram @juanarepettook)

Tiempo atrás, en un almuerzo con Mirtha Legrand, la hija de Reina Reech había explicado el motivo que la llevó a buscar ser madre por este método. “Yo tenía 27 años cuando comencé a hacer el tratamiento. No tenía problemas de fertilidad, simplemente no encontraba a la persona indicada. Conocí varios bancos (de esperma) porque quería estar segura y en este me sentí a gusto. Acá tienen ‘donantes PIA’ que es un programa que permite al niño a acceder a los datos del donante cuando cumple la mayoría de edad”.

Juana se realizó tres inseminaciones pero recién en la tercera quedó embarazada, aunque nadie sabía que ella estaba enfrentándose a este proceso para ser madre: “Yo no quise decir nada a nadie sobre este tratamiento porque no quería que me rompan las pel... Lo hice de manera privada para que no se entere medio país”.

Hoy en día, la actriz disfruta de su gran presente amoroso junto a Graviotto, con quien confirmó su romance en septiembre del 2019. Se conocieron 10 años antes y tuvieron un breve romance, pero cada uno siguió con su vida por separado. Ambos tuvieron hijos y en el momento de reencontrarse estaban sin pareja. El amor entre ellos resurgió desde un nuevo lugar, y decidieron apostar al amor y a la familia.

En noviembre contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima. La madre de Toribio y el ex Gran Hermano y sobrino de Silvia Süller se casaron con muy bajo perfil, en la Comuna 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el acompañamiento de dos testigos, entre ellos su amiga Agus Santig.

Juana Repetto y su pareja se casaron en plena pandemia

Con una foto del emotivo momento, Juana escribió: “Y bue, ya estamos arrobando a su marido. Nuestra idea original era hacer el civil en septiembre y el sábado que viene era nuestra fiesta de casamiento. Como a todos, se nos pudrieron los planes, creímos que no podríamos si quiera hacer el civil este año y lo logramos. Solos con nuestros testigos, no pudo venir la familia ni toda la gente querida que hubiésemos querido... pero terminaremos de ponerle el cierre con una linda e intimísima juntada familiar”. Días más tarde, confirmó la más lindas de las noticias: estaban esperando un hijo juntos.

Justamente otra de las consultas de sus seguidores fue sobre su embarazo. “¿Tenés antojos?”, le preguntaron, a lo que ella respondió: “Nada en particular, ¡pero como mucho más! Me da hambre el embarazo. Otra vez estoy subiendo mil. Ya más amigada con la idea, igual llego y vuelvo a algún grupo de embarazo para controlar la subida de peso pero sobre todo para estar bien nutridos”, expresó.

SEGUÍ LEYENDO

Juana Repetto desmintió los problemas de salud de su hijo: “Se cruzó un límite”

Maternidades reales: Belu Lucius en el baño con sus hijos y el problema de Juana Repetto para conseguir un odontopediatra