Maternidades reales: Belu Lucius en el baño con sus hijos y el problema de Juana Repetto para conseguir un odontopediatra

Belu Lucius y Juana Repetto suelen mostrarse en las redes tal cual son en su vida real, y esta vez no fue la excepción. Ambas mamás, con el humor que las caracteriza, contaron a sus seguidores las cosas que les pasan con sus hijos Juan Bautista (dos años y medio) y Benjamín (15 meses) del lado de la ex Masterchef y Toribio (4 años) de la hija de Reyna Reech.

Belu, que llegó a ser una de las finalistas del concurso conducido por Santiago del Moro, compartió varias imágenes de las vacaciones familiares con su marido y sus dos bebés y un video de ella en el baño, mostrando cómo los nenes iban a buscarla, a pesar de que ella estaba ocupada.

Belu Lucius, en el baño con sus hijos

“¿Por qué no me dejan ir al baño tranquila? Váyanse de acá, ¿se pueden ir? Chau”, le dice ella, sentada al inodoro, a los pequeños que están ambos con una remera roja, sin zapatillas e intentando mostrarle algo a su mamá. Como suele hacer siempre en sus historias, sin filtros ni edición, la actriz mostró un momento íntimo y cotidiano de su vida, lo que hace que muchas mamás puedan identificarse con ella.

(@belulucius)





Paralelamente Juana Repetto, quien también cuenta sus vivencias materneando se refirió a los problemas que tuvo para encontrar un odontopediatra para su hijo Toribio de cuatro años, ya que el pequeño tiene caries y al toparse con ciertos profesionales, ella se sintió juzgada, según contó.





“Caries que no tienen que ver con la alimentación. Leo sus experiencias”, escribió la también actriz en sus historias y luego de recibir varias respuestas de otras mamás, contó lo que le había pasado a ella: “Muchos odontopediatras juzgan a las madres con hijos con dientes de estas características haciéndonos sentir lo menos (o una mentirosa, no me creían que no había probado jamás una golosina), y evidentemente no están del todo capacitados para diagnosticar estos casos”.

“La fructuosa tiene azúcar, la leche materna glucosa y cada niño su genética y predisposición”, explicó y siguió: “¿Está mal que coman fruta? No, todo lo contrario, no hay nada mejor. ¿Puede pasar esto aunque no hayan probado azúcares procesadas o industrializadas? Sí. Pueden comer 300 caramelos al día, no lavarse los dientes y que no les pase”.





En otra historia, agregó: “Yo probé de todo, el gran acierto fue caer en una odontopediatra amorosa, que no juzga y acompaña. La realidad es que en mi experiencia no hay mucho por hacer cuando son tan pequeños, más que higienizar muy bien para proteger los dientes sanos e inculcar el hábito del correcto lavado de dientes”.





De esta forma, Juana dejó en evidencia algo que le pasa a muchas mamás, que al ir a consultar a un profesional, sea un odontólogo, pediatra, puericultor, no encuentran ayuda ni empatía, sino que se sienten juzgadas por el mero hecho de tener una duda o un problema.

Recientemente casada con el ex Gran Hermano Sebastián Graviotto Juana espera a su segundo hijo y mientras disfruta de unas vacaciones familiares, su marido reveló en las redes el nombre del bebé en camino: Belisario.

Los futuros papás se conocieron 10 años antes y tuvieron un breve romance. Pero cada uno siguió con su vida por separado. Ambos tuvieron hijos y en el momento de reencontrarse estaban sin pareja. El amor entre ellos resurgió desde un nuevo lugar, y decidieron apostar al amor y a la familia.

