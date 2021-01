Paz Cornú se contagió de coronavirus sin saber que tenía un embarazo doble: “Sentí un malestar terrible, pero no les pasó nada a los bebés”

Por gentileza de @pazcornu ( Fotos: @phmelifernandez_focalizar / Make up: @guardiolasilviamua / Producción: @laarrrr_ / Lencería: @thanialingerie / Back: @revistanacerycrecer)

A los 43 años, Paz Cornú está atravesando el quinto mes de embarazo. Con su esposo, Diego Orden deseaban agrandar la familia ensamblada que formaron con los dos hijos de la diseñadora, Milan e Ítalo, de su relación anterior con Jorge Basile. La pareja se sorprendió cuando se enteró de que esperaban mellizos. “Doblemente bendecida”, aseguró la empresaria cuando anunció la noticia en diciembre de 2020.

“El embarazo fue buscado. Había perdido uno antes entonces me estaba costando un poco. Estaba con miedo por la edad y porque fui a un médico que me dijo que podía llegar a tener un principio de menopausia”, afirmó Paz a Teleshow . “Empecé un tratamiento de fertilidad porque no me venía (la menstruación). Yo soy positiva, pero se me estaba yendo el positivismo. No fue necesario el tratamiento porque ya estaba embarazada”, agregó.

Además, dio detalles de cómo fue su reacción al enterarse de que estaba en la dulce espera: “Cuando me dijeron que estaba embarazada fue una bendición, una alegría. Me hice una ecografía para hacerme los estudios del tratamiento de fertilidad. Estaba viendo el panorama negativo. La médica me preguntó si yo quería estar embarazada. Le conteste que sí, pero que no podía. Y me contestó: ‘Vos estás embarazada’. No lo podía creer. Estaba sola. Yo le dije: ‘Fijate bien, no puede ser, porque me dijeron que yo no podía’. Me respondió: ‘Estás embarazada y no es uno, son dos’. ¡Fue un baldazo!”.

Paz tuvo covid y la pasó muy mal, sin saber que estaba embarazada

Antes de enterarse de que estaba embarazada, Paz se contagió de coronavirus. “Me sentía muy mal, no me venía (la menstruación) y me agarré COVID-19. Después me enteré de que estaba embarazada. Esos dos o tres días de pico de síntomas la pasé pésimo. Creo que si hubiera sabido que estaba embarazada me hubiera agarrado mucha preocupación por los bebés”, admitió la empresaria de la moda.

“Hoy te digo que no pasó nada, estoy bien, el embarazo siguió. Pero lo que sentí en ese momento fue un malestar terrible que nunca había sentido en mi vida. Tenía todo junto: embarazo doble y coronavirus. La verdad es que no se lo deseo a nadie, pero lo bueno es que no me pasó nada y que no le pasó nada a los bebés, eso es lo positivo”, reflexionó.

La empresaria ya tiene dos hijos: Milan e Ítalo

Una situación similar le ocurre a Carolina Pampita Ardohain, quien está transitando casi el cuarto mes de embarazo y se encuentra aislada en su casa con su esposo, Roberto García Moritán, desde que se enteraron de que ambos tenían el virus. La conductora está furiosa por las críticas que recibió por haber viajado a México para celebrar su cumpleaños estando en la dulce espera.

Cornú aseguró que ahora se siente bastante bien de salud, con mucha vitalidad, aunque durante el primer trimestre estaba decaída, incluso admitió que llegó a estar “sin ganas de bañarse o moverse”. Al enterarse de que tenía un embarazo doble debió hacer algunos cambios en su rutina diaria. “Tenía miedo a perder mucho la agilidad, la movilidad, porque soy muy activa. Pero la verdad es que estoy súper bien, está todo en uno si quiere mantenerte sano y ágil. Lógico que bajé muchísimos cambios”.

Más allá de que ya tuvo COVID-19 sigue siendo muy cuidadosa, ya que no quiere volverse a contagiar ni arriesgar su embarazo. “Estoy muy precavida y nerviosa, mi marido tose y lo mando a dormir a un hotel, lo saco de mi casa. No estoy paranoica, pero sí soy precavida, porque es un virus que no conocemos, que no entendemos. Hay gente que no siente nada y hay gente termina internada en terapia intensiva. Tomo todos los recaudos, soy muy responsable porque esta bendición, este milagro lo cuido como oro”, finalizó Paz.

