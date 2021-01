Valeria Lynch y Mariano Martínez debutaron en Carlos Paz: “Ni él es tan rockero ni yo soy tan baladista”

Valeria Lynch y Mariano Martínez están agradecidos por la respuesta del público (Mario Sar)

Valeria Lynch y Mariano Martínez no solamente viven un gran momento como pareja, sino que además el destino hoy los encuentra en un mismo escenario: el Teatro Luxor, de Carlos Paz. Los cantantes se presentaron en la ciudad cordobesa en la noche del miércoles y tienen otra fecha programada para el 3 de febrero. En exclusiva para Teleshow, dejaron algunas reflexiones sobre la vuelta de los shows en pandemia y hablaron sobre el que brindaron juntos.

“Ni él es tan rockero ni yo soy tan baladista, creo que al fusionarnos nos potenciamos mucho. Lo que hizo Mariano fue actualizar mi música sin perder la esencia porque yo voy a seguir siendo una baladista toda la vida, pero empecé haciendo rock en los 70 cuando el rock era marginal, entonces tengo mucho camino de esos comienzos prohibidos”, relata Valeria. Y agrega, sobre su fusión con su actual pareja: “Encontrar a Mariano fue una forma de volver a mis comienzos, de volver a mi esencia, de encontrarme con toda esa juventud. Fue reavivar esa llama. Y al armar este show lo que hizo él fue aggiornar las canciones, los arreglos musicales. Nosotros no le queremos decir rock, no le queremos poner un título aun estilo, hacemos música.”.

Mariano, por su parte también coincide con ella. Conocido por ser el líder del Ataque 77, quiere evitar que lo encasillen solo en un género musical. “Yo no escucho solo rock, escucho mucha música, los discos de Valeria están en mi casa y últimamente estuvimos escuchando mucha balada italiana”, señala. Incluso, cuenta cómo están preparando el próximo disco de la cantante. “Estamos planeando hacer un disco nuevo de Valeria, que tiene por ahí esa cosa. La intención es que sea un disco no de rock, sino de baladas y música como estas baladas italianas tan gigantes. Está interesante, seguro va a pasar algo con ese disco nuevo”, comenta.

El debut de Valeria Lynch y Mariano Martinez en Villa Carlos Paz

Como todos los artistas, tienen el desafío de regresar a su trabajo en plena pandemia, pero a la vez con el sentimiento de alegría que les provoca volver a dar un concierto en vivo. “Estamos revalorizando las cosas simples, la música es indispensable también, aunque no seamos trabajadores esenciales creo que somos esenciales para mucha gente sin darnos cuenta.”, expresa la ex pareja de Cau Bornes. En ese sentido, también revela cómo surgió la idea de hacer un show juntos. “En el momento mas adverso nos surge la creatividad, no paramos nunca de crear y estar en contacto con la música, que es fabulosa para el alma”, cuenta. “Nuestro trabajo es darle alegría a la gente, por eso queremos seguir trabajando, sobre todo en este momento que hay tantas malas noticias”, agrega en ese sentido Martínez.

“Nuestro trabajo es darle alegría a la gente", señala Valeria (Mario Sar)

En este contexto, ambos artistas resaltan la importancia de los protocolos y es por eso que destacan el trabajo que llevaron adelante con su equipo para garantizar la seguridad a la gente que acuda a su show. “Hay una conciencia social de tener cuidado, por eso no es tan peligroso estar en un teatro si uno se cuida. Acá se tomó todo el protocolo de una manera muy rigurosa, la distancia social, los barbijos, y esta buenísimo que la gente tome esa conciencia y que sepa que puede disfrutar de un espectáculo cuando todas las precauciones están tomadas”, detalla Valeria.

“Uno valora lo que antes era lo acostumbrado, lo común, llegar y tocar. Y de repente te quedás sin eso y decis ´wow, como lo necesitábamos´. Nos sentimos re agradecidos porque la gente nos responde. Lo organizamos para que sea un show seguro y te puedas ir a tu casa tranquilo. Es el esfuerzo y el trabajo de un montón de gente. Y estamos muy agradecidos a la gente que está apoyando a los artistas nacionales en este momento tan difícil”, finaliza el músico.





SEGUÍ LEYENDO

Cau Bornes habló de una supuesta infidelidad de Valeria Lynch: “La relación con Mariano Martínez venía de antes”

Valeria Lynch y su conflictivo divorcio de Cau Bornes: “Viví 11 años con una persona que no conozco”