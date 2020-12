Cau Bornes habló de una supuesta infidelidad de Valeria Lynch: “La relación con Mariano Martínez venía de antes”

Valeria Lynch y Cau Bornes estuvieron casados durante más de una década, hasta que se separaron hace un año y medio. Ahora están en plena batalla judicial por la división de bienes. El cantante brasileño le reclama una compensación económica a la intérprete de “Me das cada día más” por el tiempo que estuvieron casados.

En una entrevista con el programa Los Ángeles de la Mañana que se emite por El Trece, Cau no quiso dar muchos detalles de las razones por los que decidieron distanciarse: “Fue por varios motivos, terminamos los dos, son cosas muy privadas que no se pueden contar por televisión... Yo fui criado en un hogar de ética”.

La periodista Andrea Taboada le consultó por qué decidió romper el silencio ahora, teniendo en cuenta que en la última audiencia habían acordado que nadie saldría a hablar en los medios. El intérprete le respondió: “El consejero de familia nos pidió que no habláramos, pero el otro día la abogada (Elba Marcovecchio, que representa a su ex pareja) salió a hablar y me sorprendió”.

Cau Bornes y Valeria Lynch estuvieron juntos durante 11 años

Además, aclaró que Valeria no estuvo en dicha reunión porque se encuentra con su actual novio, Mariano Martínez, en Punta del Este. Durante la entrevista, Bornes dio a entender que ella le había sido infiel con el líder de Ataque 77. “La relación con Mariano ya venía de antes. Pero eso no importa. No me sorprende que alguien ame a alguien. Me enteré por un vendedor de shows, a través de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música), a través de amigos nuestros”, agregó el músico.

VER TAMBIÉN : Valeria Lynch y su conflictivo divorcio de Cau Bornes: “Viví 11 años con una persona que no conozco”

En cuanto a la batalla judicial, explicó que le reclama una compensación económica a la artista argentina porque él abandono la vivienda que compartieron durante el matrimonio. “Yo no sabía que estaba amparado por la ley. Hace 1 año y medio, yo agarré mi colchón y me fui. Ella me pidió educadamente que me fuera. Hay muchos maridos que no se van hasta que termine el divorcio. En ese proceso de divorcio la cosa se pone un poco dura, entonces yo agarré mi colchón y me fui a una oficina de una persona. Me quedé tres meses”, manifestó en la charla con Ángel de Brito.

Luego, el conductor le pasó un extracto de una entrevista reciente que le había hecho a Valeria en la que ella hablaba sobre su divorcio. “No sé qué quiere. Querrá que lo mantenga hasta que sea mayor de edad”, ironizó la cantante en aquella oportunidad. “Estoy dolida, como asombrada. Me digo: ‘¿Con quién viví tantos años? No lo conozco, no lo reconozco’...”, agregó. “Era ‘Durmiendo con el enemigo’”, le contestó De Brito. “Y... posiblemente. No me di cuenta durante un tiempo largo”, admitió Lynch. Luego, continuó: “Creo que la Justicia se va a expedir de una manera que sea la correcta. Porque es muy extraño lo que está pidiendo. Creo que está mal asesorado”.

Tras escuchar estas declaraciones de su ex, Cau afirmó: “Yo estaba durmiendo con el enemigo también, compramos un departamento juntos y después me enteré que escrituró a su nombre. Cuando me caso con ella en 2008, en 2011 a través de Fernando Burlando pasamos la casa a nombre nuestro y yo no escrituré a mi nombre, sino a nombre de ella y de sus hijos”.





SEGUÍ LEYENDO

Ashton Kutcher y Mila Kunis compraron una casa rodante, Ester Expósito y Alejandro Speitzer dieron un romántico paseo: celebrities en un click

Drogas y prostitutas: el documental que revela las escuchas a Diego Maradona y la camorra napolitana

Se fue del país por la crisis y en Israel encontró una familia y la popularidad gracias a Chiquititas: la vida de Boris Rubaja

Laura Laprida contó que tiene carcinomas de piel y llamó a la reflexión: “Es muy importante que se cuiden del sol”