Rocío Quiroz agradeció a Moria Casán la impactante suma que recibió para reconstruir su casa

Rocío Quiroz contó sobre el gesto solidario de Moria Casán

A comienzos de año, en medio de las instancias decisivas del Cantando 2020, Rocío Quiroz tuvo que sortear un difícil momento personal: un fuerte temporal de viento y lluvia provocó destrozos en su vivienda ubicada en la ciudad de Chascomús. “Cuando no encontrás respuestas, cuando decís ¡por qué? Hoy es un día muy triste, un día sin ganas de nada. Lo importante es que estamos todos bien, el susto. ¿Y ahora? Cómo seguimos. La verdad muy mal”, escribió en aquél entonces la cantante en su cuenta de Instagram.

En aquella oportunidad, la cantante tuvo que ausentarse durante una gala del reality de El Trece y a su regreso, dio detalles de lo sucedido. “Gracias a Dios estamos todos bien. Lo material va y viene, me duele muchísimo porque queríamos terminar la casa y estar tranquilos. Uno siempre busca la comodidad, y más teniendo a mi bebé muy chiquita. Ella está bien y eso es lo principal”, señaló. Y en ese momento, la diva realizó un sorpresivo anuncio, gracias a la intervención del abogado Andrés Sánchez Ibarra. “Pusieron a disposición $1.000.000 que van a ser llevados a Chascomús para la construcción de tu vivienda. Ya tienen todo, acá no hay sarasa, ni vamos a ver, ni políticos de por medio”. Según contó Moria, cuando el abogado escuchó que ella invitaba a Rocío a la casa, se interesó por la situación y acercó la ayuda económica.

Lo cierto es que en la emisión de este miércoles de Nosotros a la Mañana, Quiroz fue entrevistada y consultada por este tema. “Ese día tuve el mensaje de Moria Casán, estoy muy agradecida con ella y con el señor abogado Andrés Sánchez Ibarra porque me hicieron una donación muy grande para nosotros, y estamos muy contentos porque falta solo un día para que lleguen las cosas”.

En ese momento, el Pollo Álvarez intervino y resaltó: “Contame eso. Cuando los grandes tienen estos gestos hay que resaltarlos mucho, porque podría no haberlo hecho tranquilamente”. Acto seguido, Karina Iavícoli también comentó que la diva incluso le había ofrecido su casa para alojar a su familia temporalmente. “Cuando me pasó todo esto, Moria lo dijo en vivo, que ella quería que vaya a su casa. Yo cuando veía que ella decía esas palabras, yo me ponía muy contenta, porque estaba mirando el programa y estaba llorando. Nos mirábamos con Edu, mi pareja y nos decíamos ‘que lindo, que lindo’. Que sin conocernos ella ella nos dijera eso fue algo muy hermoso para mí”. Y agregó: “Después junté fuerza para ir al Cantando porque quería agradecérselo personalmente a ella”.

Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari, durante una de sus presentaciones en el Cantando 2020 (Foto: La Flia)

Por otra parte, se refirió a su participación en el certamen de canto. “Llegar a las semifinales para nosotros fue algo inesperado y también esperado, ¿no? Porque deseamos tanto estar en el Cantando que hasta donde lleguemos para nosotros era re lindo porque ensayábamos mucho, yo también me iba a Buenos Aires, iba y venía todos los días, pero la pasamos re lindo y eso fue lo importante, y que también muchísima gente nos conoció”, concluyó.

En una entrevista que había brindado a Teleshow en octubre, Rocío había contado cómo fueron sus comienzos en la música. “En Pasión canta, en 2012, gané un concurso donde había 700 participantes, y yo era la número 11. Habíamos ido temprano con mis viejos y nada, muchos nervios: era la primera vez que iba a un casting, entré y canté dos temas a capela. ´No me van a llamar´, le decía a mi mamá. Pasó más o menos un mes, me llaman y me dicen que había quedado adentro del casting, y que me tienen que presentar”.





