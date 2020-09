Dramático relato de Damián De Santo, tras luchar contra el fuego en Villa Giardino: “La zona quedó devastada, parece el cerro negro”

Damián de Santo habló de los incendios en Córdoba





Luego de los incontrolables incendios en las sierras cordobesas, Damián De Santo fue uno de los afectados que salió a combatir el fuego en primera persona. Este domingo, el actor -que hace más de una década reside en Villa Giardino y tiene un complejo de cabañas turísticas- charló con Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand y revivió el horror que vivió durante los últimos días donde casi pierde su casa y sus cabañas.

“Hasta ahora se han reducido bastante los focos de incendio, en la parte norte de Córdoba fue terrible. Gracias a una persona con un avión hidrante que se sumó a la acción de los bomberos logramos salvar nuestra casa y las del alrededor de las llamas", comentó De Santo en comunicación vía Zoom con el ciclo de El Trece. “Hernán Vázquez con su avión que me salvó la casa. No nos pasó nada gracias a él. El fuego se venía hacia las cabañas, éramos 200 personas y no dábamos abasto. Por suerte gracias a la ayuda no tenemos que lamentar la pérdida de todo. La gente fue muy solidaria”, destacó el actor entre todo lo negativo de la situación.

Luego, Juana Viale quiso saber si el incendio había sido intencional y el ex conductor de las mañanas de Telefe, explicó: “La zona quedó devastada por el fuego, el incendio se provocó por un corte de un cable de media tensión que provocó un pequeño incendio que se convirtió en incontrolable. El fuego por el cambio del viento comenzó a venirse para el lado del pueblo, fue muy duro y ahora parece el cerro negro".

Sobre el clima actual en la zona, el artista contó: “Todavía no llovió, estamos en la época de sequía, las lluvias vienen en septiembre generalmente, se está demorando un poco pero la esperamos con ansias. De 30 casas del pueblo solo una se quemó y también todo el bosque que es nuestro pulmón de aire, todo gracias al avión hidrante". Y agregó: “Los bomberos estaban todos abocados al incendio grande de Carlos Paz, la gente ayudó mucho con lo que podía, yo estaba a tres metros de distancia y no podía sostener la respiración".

En abril, el artista charló con Teleshow sobre cómo está pasando su cuarentena lejos de la gran ciudad. En aquella oportunidad hizo referencia a la libertad por no tener vecinos cerca. También profundizó en que disfrutaba y agradecía la posibilidad que se le había brindado desde el momento en el que decidió irse a vivir allá. En aquel entonces, su preocupación pasaba por la temporada vacacional, ya que su mayor ingreso surge de los alquileres de sus cabañas.

Los incendios de Córdoba no solo generaron estrágos, en la fauna y flora, sino que también en los humanos que intentan controlar el fuego. En este caso, murió el actor Cristóbal Varela Salas, de 35 años, mientras colaboraba con los bomberos para apagar las llamas. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, quienes brindaron detalles de su fallecimiento.

El mensaje de Actores sobre la muerte de Cristóbal Varela Salas

“Lamentamos el fallecimiento del titiritero y actor Cristóbal Varela Salas. Perdió su vida luego de sufrir graves quemaduras al colaborar solidariamente en el control del fuego en la provincia de Córdoba”, expresaron en su cuenta de Twitter. El artista estaba colaborando como voluntario en la zona de El Potrerillo, Río Pinto. Tal como relató el medio La Nueva Mañana, el actor fue encontrado con quemaduras “en más del 90%” de su cuerpo, y trasladado inmediatamente al Instituto del Quemado a través de un helicóptero sanitario. Sin embargo, sufrió una falla multiorgánica debido al trauma físico generado por las quemaduras y perdió la vida.

