Barby Franco y Fernando Burlando se mostraron nuevamente juntos después de la crisis amorosa

Fue un mes difícil para Barby Franco. El pasado 12 de enero, la modelo había admitido su crisis con Fernando Burlando en Los Ángeles de la Mañana. “No estamos separados, sí estamos distanciados, pero estamos hablando… Por el momento no estamos viviendo en el mismo lugar. ¿La crisis? La vida misma, es mutuo, fueron muchos años y no llegamos a un acuerdo de la convivencia. Son muchos años de estar en pareja. Ayer hablamos. El no vino a casa todavía. Desde Navidad que no nos vemos. Pero sí hablamos, tenemos buen diálogo. Yo estoy re bien”, explicó. En ese momento, la bailarina se quedó en la casa de Barrio Parque que compartía con el abogado, quien había abandonado el inmueble a fines de diciembre.

“Está enojado con Barby -aseguró la panelista Maite Peñoñori, quien leyó un mensaje del abogado. “(Burlando) me respondió que no iba a hablar, que no iba a dar notas. Le pregunté si estaba bien con Barby y me dijo: ‘Más vale solo que mal acompañado’”. Franco optó por no responder y quiso dar por finalizado el tema apelando a una recurrente frase de los famosos: “Yo no hablo de mi vida privada”.

En esa línea, días atrás Rodrigo Lussich había revelado en Intrusos un diálogo que tuvo con el letrado. “Estuve hablando mucho con él pero hay cosas privadas que no pudo revelar. Sí me parece que él fue quien sintió que la cosa ya no daba para más y el chispazo sería la alta exposición de ella. Él ya no tiene tantas ganas de exponerse”. Incluso, contó cuál fue la fuerte frase que le dijo el letrado cuando le consultó por su situación amorosa con la modelo. “Separado hasta las pel...”. Disgustada con esta información, ella salió a contradecir al periodista. “Yo estoy súper bien. Obviamente enojada por las huev... que dijeron en Intrusos, donde me trataron de mentirosa. Rodrigo Lussich tiene mi número, no le costaba nada llamarme y preguntarme. Si sos periodista, chequea las dos partes”, cuestionó. Y agregó: “Burlando jamás hablaría así. El no tiene esos términos. Es un caballero en todo sentido”.

El último cumpleaños de Barby Franco, junto a Fernando Burlando

Sin embargo, ahora el panorama parece ser más alentador. Justamente también en el programa de Ángel De Brito, mostraron imágenes de la pareja en Cariló. Según contó el periodista, él tenía un partido de polo y el miércoles por la noche llegó Barby al hotel Howard Johnsonn de esa localidad de la Costa para acompañarlo. “Están juntos, pero no está todo resuelto tampoco, pero esto es un avance enorme. Pero de no querer ni hablar de ella a esto, es un paso importante”, detalló. Si bien en el video sólo se los ve caminando juntos, al parecer, la reconciliación ya sería un hecho.

Cabe recordar que Barby y Burlando ya llevan diez años juntos, entre varias idas y vueltas. Durante su relación, ambos anunciaron su casamiento tantas veces como las suspendieron luego. Incompatibilidad en sus agendas, proyectos laborales de cada uno y hasta la crisis económica del país - “Amor, no da gastar tanto en una noche”, sugirió el abogado- fueron algunos de los motivos por los cuales pospusieron su boda. En febrero pasado, resignada, la bailarina reveló que vendió su anillo de compromiso por mil pesos, hecho que él le recriminó por haber pagado más por dicha joya.





