Barby Franco admitió su crisis de pareja con Fernando Burlando: “No nos vemos desde Navidad”

Barby Franco habló de su crisis de pareja con Burlando (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

No son días fáciles para Barby Franco. En los últimos días, mucho se dijo sobre su separación con Fernando Burlando, con quien lleva diez años de relación y en varias oportunidades estuvieron a punto de pasar por el Registro Civil. Sin embargo, Rodrigo Lussich reveló en Intrusos que la pareja no pasa por un buen momento y que, incluso, no pasaron las Fiestas juntos. “Estuve hablando mucho con él pero hay cosas privadas que no pudo revelar. Sí me parece que él fue quien sintió que la cosa ya no daba para más y el chispazo sería la alta exposición de ella. Él ya no tiene tantas ganas de exponerse”, afirmó el periodista. Y agregó que la bailarina habría recreado una frase que, sin quererlo, inmortalizó Zaira Nara cuando canceló su boda con Diego Forlán. “Menos mal que no me casé”, le habría dicho Barby a su círculo íntimo. Otra de las versiones indica que las hijas de Burlando nunca llegaron a tener una buena relación con Barby.

Ahora, quien tomó la palabra fue la propia protagonista de esta historia, que decidió dar su versión en Los Ángeles de la Mañana. Ante la consulta de Ángel de Brito, la bailarina aclaró la situación: “No estamos separados, sí estamos distanciados, pero estamos hablando… Por el momento no estamos viviendo en el mismo lugar. ¿La crisis? La vida misma, es mutuo, fueron muchos años y no llegamos a un acuerdo de la convivencia. Son muchos años de estar en pareja. Ayer hablamos. El no vino a casa todavía. Desde Navidad que no nos vemos. Pero sí hablamos, tenemos buen diálogo. Yo estoy re bien”, explicó. Y agregó: “Estamos hablando, pasando esta crisis juntos. Estamos hablando para ver qué pasará. No estamos separados. Yo lo re amo, fueron, son 10 años. Estaba re ilusionada con que me iba a casar, pero del otro lado no pasaba lo mismo. El amor está. El distanciamiento es por cosas de convivencias y por cosas que pasaron en el medio que no los supimos solucionar… en este respiro cada uno está viendo lo que pasó. No hay terceros en discordia”.

Lo cierto es que la bailarina se quedó en la casa de Barrio Parque que compartía con el abogado, quien abandonó el inmueble hace algunas semanas. Lo último que se supo es que el 30 de diciembre, ella aseguró en vivo en el programa de El Trece que se habían arreglado. Sin embargo, el propio letrado la descolocó con una frase en la que dejó entrever que seguían distanciados. “Está enojado con Barby -aseguró la panelista Maite Peñoñori, quien leyó un mensaje del abogado. “(Burlando) me respondió que no iba a hablar, que no iba a dar notas. Le pregunté si estaba bien con Barby y me dijo: ‘Más vale solo que mal acompañado’”. Después, él no volvió a referirse al tema en los medios.

El último cumpleaños de Barby Franco, junto a Fernando Burlando

Cabe recordar que la pareja estuvo varias veces a punto de dar el sí, pero por diversas circunstancias el proyecto quedó trunco. Una de las razones que llevaron a suspender el casamiento fue la crisis económica del país - “Amor, no da gastar tanto en una noche”, le sugirió una vez el abogado. En febrero pasado, resignada, la bailarina reveló que vendió su anillo de compromiso por la irrisoria suma de mil pesos. Luego se enteró que el letrado había pagado más por dicha joya y que ella podría haber recuperado más dinero. “Casi me mata”, dijo sobre la reacción del abogado. Aquella vez, incluso, tenía el vestido de novia listo, que terminó sorteando entre su millón y medio de seguidores de Instagram.





SEGUÍ LEYENDO

Siete años de pareja, casamientos cancelados y una crisis que asoma como definitiva: la historia de amor de Fernando Burlando y Barby Franco

Juntos, pero ya no revueltos: famosos que son amigos, se van de vacaciones y hasta conviven con sus ex parejas