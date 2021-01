Gloria Carrá contó cómo empezó su relación con Nacho Levy, de La Garganta Poderosa: “Fue un flechazo”

Gloria Carrá habló de su primer encuentro con Nacho Levy (Audio: "Agarrate Catalina", La Once Diez)

Hace un tiempo que Gloria Carrá confesaba que estaba en en pareja. Había disfrutado durante un largo tiempo de la soledad, hasta que el amor la sorprendió. Había decidido no dar mayores detalles hasta que la relación madurara. A mediados de diciembre, decidió que ya era tiempo y sorprendió al compartir en su cuenta de Instagram dos fotos con su novio.

El hombre en cuestión es Ignacio Nacho Levy, editor de la revista La Garganta Poderosa y uno de los referentes de La Poderosa, una organización con fuerte presencia en los barrios populares. “Gracias gracias por los comentarios tan hermosos y llenos de amor. Todo vuelve”, escribió la actriz junto a las fotos con su novio.

En diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La Once Diez) Gloria habló públicamente por primera vez de la relación. “Yo siento muchísima admiración por lo que él hace y por lo que es. Lo admiro muchísimo, de hecho yo ya lo seguía, me gustaba escucharlo hablar”, contó la actriz y cantante, que se mostró sorprendida por las repercusiones: “No esperaba que la gente reaccionara tanto ,me sorprendieron muchos comentarios lindos. Muy agradecidos los dos.

Gloria Carrá y Nacho Levy en su primera foto pública (@gloria_carra)

La actriz citó al escritor Julio Cortázar para explicar cómo había surgido el amor: “Uno no puede elegirlo, es el rayo que te parte. No hay tantos momentos así... es bastante milagroso”, señaló. “Siento mucha admiración por lo que hace y por lo que es. Ya lo seguía, me gustaba escucharlo hablar”, reconoció sobre la etapa prenoviazgo. Y dio detalles del primer encuentro:

“Fue un flechazo de los dos. Empezamos a hablar y ya la primera vez nos quedamos hablando hasta la madrugada”. Todo un síntoma de que algo se había activado. Gloria contó que, si bien al principio había puesto contenta, luego comenzó a asustarse. ¿Por miedo a desilusionarte?, preguntó Dlugi. “No, porque es algo importante, y las cosas importantes a veces también te dan miedo. A mí me daba mucho miedo cantar y sabía que era algo que me iba a hacer feliz”, explicó.

Después de tanto tiempo en soledad, Gloria reconoció que necesitó tiempo. “Antes me lanzaba inconscientemente, cuando tenía 20 años, y andá a saber si eso era amor-amor, ¿no? Uno después cuando va siendo más grande se va dando cuenta de que el amor es otra cosa, también”, explicó la actriz. “¿Y esta otra cosa te está pasando ahora por primera vez o ya la pasaste?”, preguntó Catalina. “No, ésta es por primera vez”, contestó Gloria sin dudar.

Gloria Carrá y Nacho Levy: una historia de música, militancia y amor(@gloria_carra)

Gloria Carrá y Luciano Cáceres conformaron durante siete años una de las parejas más queridas del ambiente artístico. En 2009 nació su hija Amelia, al año siguiente se casaron y en septiembre de 2015 anunciaron su sorpresiva separación. Previamente, había estado en pareja con Marcelo Torres, papá de la actriz Ángela Torres. Según contó en la nota, las dos chicas aceptaron su nueva relación. De hecho, Ángela se lo había manifestado en su posteo en Instagram con un montón de corazones.

Gloria y Nacho sabían uno del otro y terminaron de conocerse, y enamorarse, a través de la música. Con su banda Coronados de Gloria, la actriz participó de algunas actividades organizadas por Unicef en barrios populares. Empezaron a cruzarse, y la música fue un puente. Las canciones de Gloria formaron parte de spots de La Poderosa, y su canción Grito se convirtió en cortina del programa que el colectivo tiene en la FM Nacional Rock. Ahora se muestran paseando juntos, disfrutando con amigos y trabajando en actividades solidarias. Militando el amor.

