Gloria Carrá y su justificado enojo con la falta de propuestas laborales para actrices de más de cuarenta

Sobre los tiempos actuales la mamá de Ángela Torres afirmó que “estamos todos muy irascibles, pero creo que todos le tienen miedo a lo desconocido, yo hay cosas que no sé y trato de aprender y leer, también soy nueva en el feminismo. Hace algunos años atrás no identificaba bien qué era el feminismo, como por ejemplo escuchaba programas de radio que conducían hombres y llamaban a alguien y le preguntaban “estas buena”, esas cosas me hacían ruido”.