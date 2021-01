A los 89 años, murió el bailarín de tango Juan Carlos Copes luego de haber contraído coronavirus en el mes de diciembre

Juan Carlos Copes (Foto: buenosaires.gob.ar)

Estaba triste por no haber podido bailar su último tango. A raíz de un caso de mala praxis, en 2016 se había visto obligado a abandonar los escenarios. Sin embargo, pese a sus problemas de movilidad, a los 89 años Juan Carlos Copes no estaba dispuesto a bajar los brazos. Pero en diciembre del año pasado contrajo COVID-19. Y, aunque logró superarlo, la enfermedad terminó afectando su organismo y el artista murió a las 23:30 hs. del viernes en el Sanatorio La Torre, de Florida.

“Lamentablemente, la noticia es verdad. Juan Carlos falleció añoche a raíz de un EPOC. Yo Me había contagiado coronavirus y él también, pero ya había recibido el alta de eso. De hecho, había vuelto a la casa y estaba bien de ánimo. Pero el jueves lo tuvimos que internar y murió de un paro cardiorespiratorio”, le confirmó a Teleshow su esposa, Myriam Albuernez.

Pese a tratarse de una de las figuras más emblemáticas del tango porteño, no habrá ningún velatorio público por expresa voluntad de Copes. “El no quería nada de eso, pidió que lo cremaran y eso es lo que vamos a hacer”, explicó la mujer, quien piensa despedirlo junto a su familia en su casa de Villa Sarmiento, en Morón.

Juan Carlos Copes en Tango Porteño (Foto: Verónica Guerman)

“Extraño mucho el escenario porque vivo pensando en tango. Siempre me sentí un embajador sin cartera en el mundo y creí que iba a ser reconocido en mi país, pero no pude bailar mi último tango“, había contado Juan Carlos en una entrevista de septiembre del 2020, cuando ya llevaba varios meses cumpliendo con una estricta cuarentena.

Después de 75 años bailando, Copes había tenido que aprender a convivir con la quietud luego de una cirugía en la que había sufrido una perforación intestinal de la que se recuperó, pero que terminó debilitándole los músculos. “Mi problema es la lumbalgia que se me hizo por aquel caso de mala praxis, no puedo caminar ni 50 metros. De todas formas, estoy bien de salud, tanto física como mentalmente. Voy de la cama a la silla, miro televisión, intento moverme un poco y estoy un rato con el perrito”, explicaba tratando siempre de no perder el optimismo.

Juan Carlos había nacido en una casa de Mataderos mientras su abuelo, el profesor de piano Juan Berti, tocaba un tango. Y, desde entonces, su vida siempre estuvo ligada al ritmo del 2 x 4. ¿Algunos de sus grandes hitos junto al tango? Las milongas en la pista de Atlanta, su primer contrato con Carlos A. Petit para el Teatro El Nacional y el Tabarís en 1955 y la gira por Latinoamérica que cruzó su destino con el de Ástor Piazzolla. “Nos contrataron para The Arthur Murray Party (un prestigioso programa de la CBS), que una vez por semana hacía una emisión dedicada al baile. Cuando Alejandro Romay se enteró lo transmitió entero acá en la radio”, recordaba.

Juan Carlos tuvo que dejar de bailar en 2016 (Foto: Verónica Guerman)

La exposición le valió un contrato en el teatro Chateau Madrid de Nueva York y luego una exitosa gira por Europa. Los ’80 fueron años fundamentales para su carrera, de la mano del espectáculo Tango Argentino, montado por el director Claudio Segovia. “Fuimos los primeros en meter el tango en Broadway”, contaba Copes con orgullo. En 1986 fue invitado junto a su pareja de baile y de vida por aquel entonces, María Nieves Rego, a bailar a la Casa Blanca para el presidente Ronald Reagan: “Fui a hacer una pieza y terminé haciendo tres. Estaba todo el Partido Republicano y, en primera fila, Frank Sinatra”.

Fueron tres en total las temporadas que hizo en Broadway, convirtiéndose en el gran impulsor a nivel internacional del tango con un estilo coreográfico de espectáculo. Fue reconocido como “Filósofo de tango-danza” en la Universidad de Stanford, recibió premios en todo el mundo y la historia de su vida inspiró más de una película. Pero siempre eligió volver a la Argentina. Y, en el último tramo de su carrera, durante seis años, se desempeñó en el espectáculo Tango Porteño, hasta que se vio obligado a retirarse.

