Los 12 participantes famosos que serán parte de Corte y Confección

Andrea Politti se prepara para la edición famosos de "Corte y Confección"

Al parecer, en estos últimos tiempos la fórmula ganadora de los reality en la televisión es incorporar famosos. Así sucedió con Masterchef Celebrity, el certamen de Telefe que se adueñó del rating en los últimos meses y tiene ya casi definida su próxima temporada.

Ahora, el programa que apostó por esta receta fue Corte y Confección, que después de tres exitosas temporadas, llega este 2021 con una edición de reconocidas personalidades del espectáculo. El programa de El Trece ya tiene todo listo para comenzar a emitirse el 8 de febrero de 16 a 18hs, con su ya clásica conductora, Andrea Politti. El concurso está dedicado al mundo de la moda, y cada uno de los participantes debe crear, bajo distintas consignas, su propia indumentaria.

A pocas semanas de su estreno, ya se conocieron las doce figuras que competirán por ganar el certamen de moda: Nora Cárpena, Marcos “Bicho” Gómez, María Fernanda Callejón, Barbie Vélez, Ximena Capristo, Mario Guerci, Anita Martínez, “El Tucu” López, Aníbal Pachano, Adriana Salgueiro, Miriam Lanzoni y Pachu Peña. Por el lado del jurado, Verónica de la Canal, Benito Fernandez y Fabian Zitta seguirán en sus puestos, y Matilda Blanco hará lo propio como coordinadora del taller.

La escenografía ya se está levantando en los estudios Baires de Don Torcuato, en donde se comenzarán las grabaciones a partir del 25 de enero, que el año pasado tuvieron que ser frenadas debido a la pandemia. Afortunadamente, ahora pudieron reinventarse y buscarle la vuelta para regresar de una forma sorpresiva y con algunos cambios en la producción. “Ya falta muy poco...Tengo muchas ganas de que nos volvamos a encontrar.@corteyconfeccion2021″LA VA A ROMPER”, escribió su conductora en Instagram.

Barbie Vélez, una de las convocadas, habló sobre su participación en el certamen. A través de una story, la actriz compartió la gran noticia. Según se dice, la joven tiene pensado diseñar y confeccionar su propio vestido de novia, ya que hace poco reveló que su novio Lucas Rodríguez le pidió casamiento. La romántica propuesta se dio en el marco de un viaje que emprendieron a Punta Cana para descansar, y ella lo dio a conocer en su Instagram. “¡Sí! ¡Hoy y siempre!”, escribió junto a una foto muy enamorada abrazando a su novio.

Barbie Vélez confirmó su participación en "Corte y Confección"

Otro de los convocados es el El Tucu” López. En una entrevista, había revelado que tiene una particular fobia que le dificultará un poco su paso por el programa. “Le tengo asco a los botones”, explicó. El reciente novio de Jimena Barón contó que desde muy chico le tiene rechazo a los objetos de material plástico, pero que intentará desafiarse a sí mismo para llegar a la gran final del programa. “Tiene un nombre - la fobia-, siempre lo aprendo y siempre me lo olvido, hay como una negación ahí. Tengo prendas con botones para algunos laburos, pero no los uso. ¡Me dan asco! Pero, por ejemplo, con los que son metálicos no tengo drama”, había expresado en una entrevista con Paparazzi.

Se estima que la modalidad de evaluación será la misma que en las temporadas anteriores. Quienes no superen la puntuación mínima quedarán en riesgo. Algunos serán automáticamente salvados, mientras que los otros dos restantes se enfrentarán en la prueba de expulsión, donde el jurado comunicará quién sigue y quién abandona la competencia.

