Mariano Martinez elogió a Lali Espósito pero se olvidó el nombre de la exitosa novela que protagonizaron juntos

Después de homenajear a su padre, que murió la semana pasada, Jey Mammon tuvo a Mariano Martínez como invitado en el piso de su programa Los Mammones. Relajado y soltero, el actor no esquivó las preguntas del conductor a cerca de su ex, Lali Espoósito. En el late show que se emite por América Jey lo presentó con un juego de palabras: “¿Cómo estás?, además de buenísimo?”.

Con un look signado por los rulos largos y armados, Mariano confirmó que no está en pareja y que sigue solo. Con Juliana Giambroni, su mujer durante siete años, tuvo a Olivia (11) y Milo (7). Luego, con Camila Cavallo, de quien se separó el año pasado, tuvo a Alma (3). Contó que la cuarentena no fue nada fácil. “Hacer las cosas del hogar: limpiar y el zoom de los chicos… Todo sin empleada. Porque tenemos la tenencia compartida. Los más grandes están una semana conmigo y una semana con la madre. Y después, la mas chiquita, unos días. Es mucho laburo. Por eso subí cosas de los quehaceres domésticos a Instagram”, contó y agregó que para limpiar no usa la mopa, sino que se maneja a la vieja usanza, con las manos, sin guantes y con trapo. “Cocino. No pido delivery. Soy muy carnívoro... Con respeto a los vegetarianos”, se excusó. Para “la intimidad” contó que ahora no tiene tiempo, porque además de sus tres hijos tiene una perra y una gata.

En relación a su manejo de la fama, confió: “Soy un privilegiado porque después de tantos años de trabajo la gente me sigue queriendo. Obvio que querés un rato solo con tus hijos para comer o algo así. Para pasar desapercibido he salido camuflado para ir al cine. Cuando mis hijos eran mas chiquitos, sobre todo. Ahora son más grandes y hacen más la suya”.

Entonces Jay le pidió que repasara aquellos grandes éxitos de los últimos años y el actor contestó: “Desde que nacieron me fue muy bien. Valientes, Adda y… Ay, no me sale… La del cura… Eh… ¡Esperanza mía! Esa trajo mucho éxito”. Hablaba del suceso de Pol-ka de 2015 que protagonizó con Lali Espósito y que derivó en un romance entre los actores. Noviazgo que después de cinco meses intensos terminó mal, incluso con la filtración de un audio privado en el que el actor la acusaba de ser “nefasta y despechada”.

Atento al olvido, Jay le marcó: “¡Por eso te olvidaste el título! ¡Porque estabas con Lali!”. Mientras entre risas el actor aclaraba: “¡No! La recuerdo con alegría y cariño. Cosas de la vida!”. Y en relación a la pasión que sigue generando la relación de ellos entre los fans, reflexionó: “Son cosas que pasan cuando te peleas con alguien. Toman partido. Tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que no están bien. Lali es re buena persona. No nos fue bien. Nada más”.

También vinculado a sus ex parejas en la ficción, cuando el conductor le preguntó quien besaba mejor, entre Lali, Marcela Kloosterboer, Isabel Macedo y Luisana Lopilato, aseguró que con todas se dió buenos besos. Y fue más allá: “Me pasó muchas veces enamorarme de compañeras de trabajo y pensar que era para toda la vida”. Entonces, cuando Silvina Escudero, panelista del programa, ahondó en el tema, le contestó que querría volver a enamorarse, pero aclaró: “No se si es por la edad, pero ahora estoy bien como estoy. Estuve muy bajón. Me costó la cuarentena. Y le puse mucha garra. Sin embargo, nunca descarto... Soy un romántico; me gusta compartir”. Mientras que en relación al plano sexual contó que en materia de juegos, alguna vez usó esposas, y que también participó de alguna fiesta... Pero no dio detalles “porque esto lo ven mis hijos”.

En tanto, también hubo tiempo para que el actor repasara su vida antes de ser famoso y sorprendió con una anécdota a cerca de cuando trabajaba como repartidor en una pizzería de Barracas. “Vinieron a robarme la moto. Me la acababa de comprar con la plata del laburo. Me arrodillé y le pedí al ladrón por favor que no se la lleve. Le conté que mi mamá estaba internada. El tipo con un chumbo... Y me perdonó... ‘Andate, andate’, me dijo. Eran otras épocas. ¡Ahora no te perdonan!”, agregó sobre una de las experiencias más raras que le tocó vivir.

