Juntos, pero ya no revueltos: famosos que son amigos, se van de vacaciones y hasta conviven con sus ex parejas

Juntos, pero no revueltos. Bien podría aplicarse el popular refrán a la relación que varios famosos formaron con sus ex parejas. Desde la vuelta a la convivencia, a pesar de estar separados hace años, hasta llegar a planear vacaciones juntos, con sus hijos y con sus nuevos maridos o esposas.

Hernán Drago y Bárbara Cudich

Se separaron en 2019. Si bien en un principio el modelo se mudó a un departamento que alquiló a unas cuadras de la casa de su ex mujer y sus hijos, Luka y Lola, cuando comenzó a regir la cuarentena estricta -en marzo 2020- decidió volver a convivir con su ex esposa. Tanto ellos dos como sus hijos tuvieron en claro que no se se trató de una reconciliación.

“Tenemos una casa muy grande y la idea es venderla para que el día de mañana cada uno tenga su lugar. Pero bueno, con esto de la cuarentena no podemos hacerlo, entonces decidimos convivir porque nos llevamos muy bien nosotros y con nuestros hijos. En ese sentido podemos decir que estuvo buena la decisión porque hubiese sido duro para alguno de los dos pasar la cuarentena sin ver a los chicos o, en su defecto, con las limitaciones del traslado”, destacó el artista que participa de Bienvenidos a bordo, por el Trece.

Por ese entonces también destacó que la convivencia “es muy buena” y que cada uno manejaba sus tiempos. Por ejemplo: no compartían las comidas. “Hacemos todo distinto. Ella almuerza y cena cuando quiere. Yo también”, explicó. “Por ahí suena difícil de creer que me llevo bien”.

Mariana Genesio Peña y Nicolás Giacobone

La actriz y el guionista se separaron a fines de 2019 y en marzo de 2020 volvieron a convivir. ¿El motivo? Al igual que otros casos, también fue por el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Según explicó por aquel entonces la actriz, lo hicieron por su perro Larry. En lugar de arreglar una suerte de tenencia compartida, decidieron vivir bajo el mismo techo, en habitaciones separadas y así poder disfrutar los dos de su mascota.

“Tenemos varios ambientes en el departamento y cada uno tiene sus actividades pese al encierro. Entonces, estamos todo el tiempo ocupados en nuestras cosas. Tenemos otro cuarto como para no compartir la cama. Pero hacemos esto porque la verdad es que no hay nada raro ni incómodo”, destacó por ese entonces la actriz y, en una nota con Teleshow , describió su rutina por aquellos días. “Hacemos comiditas, leemos, vemos series, pero cuando no hacemos eso, cada uno tiene su espacio”.

Jimena Cyrulnik y Lucas Kirby

Cuando anunciaron la cuarentena total, Lucas Kirby dejó su departamento y volvió a la casa que compartía con Jimena Cyrulnik y sus hijos para pasarla con ellos

Jimena y Lucas se separaron en 2019 y en marzo decidieron convivir durante los primeros meses de la cuarentena. La actriz invitó al fotógrafo a la casa que compartían cuando eran pareja para que pudiera disfrutar de sus hijos Calder y Tyron sin que los menores tuvieran que trasladarse. “Intentamos relajarnos, si podemos nos tomamos un vino y charlamos mucho. Tratamos de profundizar y fortalecer un poco la amistad que tenemos”, dijo por aquel entonces la conductora a Teleshow .

Más tarde, en octubre, Cyrulnik y Kirby firmaron el divorcio después de 15 años de matrimonio. Lo hicieron en medio de un clima de total distensión ya que ambos tienen una excelente relación como ex pareja. “Estoy muy orgullosa de lo que logramos, pudimos transformar la pareja en un vínculo para siempre a través de nuestros hijos”, indicó Jimena, que sigue trabajando junto al padre de sus hijos. Si bien no son más socios comerciales de la empresa de trajes de baño que tiene la actriz, él continúa a cargo de toda la parte artística y fotográfica de la marca.

Mariana Brey y Leo Schmerkin

Mariana Brey y Leo Schmerkin

Juntos, tuvieron a Luca, de nueve años, y si bien cuando se separaron fue por diferencias en su relación de pareja, con el tiempo lograron mantener un excelente vínculo como padres de su hijo. Al punto tal que Leo tiene llaves de la casa que actualmente la periodista comparte con Pablo Melillo (con quien hoy tiene a Juana, de casi dos años).

Según contó la panelista de Los ángeles de la mañana su ex marido y su actual pareja formaron una relación cercana a una amistad, al punto tal que por estas semanas analizan la posibilidad de irse de vacaciones todos juntos.

Pía Slapka y Paul García Navarro

"Para siempre familia", escribieron en sus redes sociales Pía y Paul cuando anunciaron su separación

En 2018, después de 17 años juntos, la modelo y el empresario le pusieron fin a su matrimonio. Sin embargo, dos años después decidieron volver a convivir. ¿El motivo? El aislamiento social, preventivo y obligatorio que se dictó en la Argentina por la pandemia del coronavirus.

La ex pareja dejó en claro que mantienen una buena relación por sus hijos -Benjamín y Gerónimo- y justamente fue por ellos que compartieron techo durante la cuarentena. Los dos encontraron esa alternativa para que los pequeños no debieran trasladarse de una casa a la otra.

