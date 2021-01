El video de Alejandra Maglietti que Tik Tok censuró: “¿Alguien me explica por qué, si tengo la misma ropa?”

El video de Maglietti que Tik Tok quitó de su plataforma

Con una bikini de colores y al ritmo de Don Omar, Alejandra Maglietti subió un divertido video en la red furor durante la cuarentena, Tik Tok. Sin embargo, al poco tiempo el clip fue dado de baja con el argumento de “incumplimiento de las normas de la comunidad”.

“¿Alguien me explica porque TikTok me censura, si tengo la misma ropa que en otro video?”, dijo en sus redes la también abogada, aún sin entender por qué desde la red social habían tomado la determinación de quitar su video.

La modelo desconoce los motivos por los que desde la red quitaron su video, ya que no es la primera vez que sube contenido en bikini. Incluso días antes en Instagram había subido algunas postales completamente desnuda, a modo de adelanto de la obra Otredad de la fotógrafa Maria Veronica Etchave. Aquellas imágenes consiguieron más de cien mil “Me gusta” y miles de comentarios.

Hace unos días la panelista de Bendita había sido señalada por participar de una fiesta clandestina en Mendoza. En Los ángeles de la mañana explicaron que en realidad se trataba de una fiesta familiar, pero en la que había mucha gente y hasta karaoke. “Para los quejones de siempre. Hice los 14 días de cuarentena correspondientes. Acá está la documentación y no tuve ganas de subir a las redes nada porque me dediqué a descansar“, dijo en sus redes sociales junto con una “constancia de cumplimiento de aislamiento social y preventivo”.

Separada del futbolista Jonás Gutiérrez, a Maglietti se la vinculó sentimentalmente con Hernán Drago, divorciado luego de más de una década en pareja. Al respecto, ella aclaró en diálogo con Paparazzi: “No estoy en pareja, estoy recontra soltera. Con Drago no pasó nada, ni hablamos siquiera, ni nos juntamos a tomar un café. Si tuvo sexo no fue conmigo, digo porque leí que él contó eso, pero no fue conmigo”.

Alejandra Maglietti (Instagram)

Sobre su futuro amoroso reflexionó: “Quiero estar de novia, pero tampoco me quiero apurar, quiero elegir bien. Estoy tranquila viendo que hacer de mi vida. Estuve tantos años en pareja que no me quiero apurar a elegir, me gustaría tomarme mi tiempo y conocer bien”.

Además, dijo que teme tomar malas elecciones: “Si tomo la decisión de estar en pareja, no me quiero equivocar más. Me gusta más estar en pareja que soltera, pero quiero estar con el indicado. Basta de equivocarme”.

Cuando comentó la cuarentena total y obligatoria Maglietti se encontraba en Formosa, en la casa de sus padres. “Me vino bien, aproveché para estar con mi familia; con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Es muy lindo poder compartir con ellos”, había dicho a Teleshow en abril.

“Estoy aprovechando para descansar, pero más que nada para leer libros que tenía en carpeta, y también releer otros que me gustaron, releí Los miserables, El amor en tiempos del cólera y así varios”, había dicho y contó que también miró varias películas clásicas.

Hace un tiempo también contó que en algún momento le gustaría convertirse en madre: “Congelé óvulos. Eso te da como una cierta tranquilidad. Lo quería hacer hace un montón de años porque me parecía algo súper novedoso, copado. Es la primera vez que lo estoy contando porque quería vivir el proceso tranquila para que nadie me esté preguntando cómo era, ni nada. Hay un montón de tabúes. Yo no sabía lo que era: te imaginás que te van a llenar de hormonas y la vas a pasar mal. Y la verdad es que todo mejoró tanto que las dosis de hormonas son muy chiquitas; ni te da cuenta, ni lo sentís”.

