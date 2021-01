Las vacaciones familiares de Germán Martitegui con sus hijos Lautaro y Lorenzo

Luego de un año muy particular que lo obligó a reinventar su restaurante en medio de la pandemia y en el que regresó a la televisión, Germán Martitegui se tomó unos días de vacaciones en la playa con sus hijos Lautaro y Lorenzo, de quince y veinte meses.

“2021″, escribió el prestigioso jurado de Masterchef Celebrity en su cuenta de Instagram junto con una foto de los pequeños jugando en la arena con una pala y un balde. La imagen recibió casi cien mil “Me gusta” y miles de comentarios: “Estalló el verano”, “Qué bellos son”, “Nada más lindo que jugar en la playa”, “Feliz año, que hermosos hijos que tenés”, “Los más fachas” y “Qué bombones”.

(@germanmartitegui)

Algunos usuarios también le preguntaron si la foto había sido tomada en Necochea, de donde es oriundo él y donde tiene familia, pero no respondió en dónde estaban. Aunque más tarde compartió más postales, a través de sus historias.

En otra de las imágenes que subió en blanco y negro, se lo ve a él sentado en la playa, con uno de los pequeños a upa y el otro a su lado, jugando. En otra, que fue tomada desde el interior de un auto está uno de los nenes mirando por la ventanilla hacia fuera, a un campo con caballos.

(@germanmartitegui)

(@germanmartitegui)

Sin dudas el año que pasó fue muy particular para el cocinero que a partir de la pandemia tuvo que cerrar su restaurante ubicado en Palermo y reinventar su actividad, adoptando la modalidad delivery y take away.

En octubre, el cocinero volvió a la televisión para ser, con Damián Betular y Donato de Santis, jurado de Masterchef Celebrity, por Telefe, con la conducción de Santiago del Moro. Aunque él ya había estado en dicho tribunal, esta vez ganó mayor notoriedad al mostrarse implacable con los participantes, que intentan ganarse su aprobación.

Uno de los momentos más divertidos del concurso fue cuando, nerviosa por sus devoluciones, Leticia Siciliani le contó que había soñado que él era su padre. En otras ocasiones, Vicky Xipolitakis intentó conquistarlo, pero él siempre se mostró intransigente.

Además de la Griega y El Polaco, él también contrajo COVID-19, lo que lo obligó a tener que aislarse y hasta internarse dos días, y faltar a las grabaciones del ciclo. Su lugar durante las dos semanas que se ausentó lo ocupó nada más ni nada menos que la prestigiosa cocinera Dolli Irigoyen.

Apenas debutó el ciclo, Germán contó a Teleshow : “Tengo la sensación de que es el programa que hacía falta en este momento y eso me pone muy feliz. Cuando no estás haciendo televisión, o no sos de este rubro, y escuchás que la televisión es un trabajo esencial, pensás: “¿es así?”. Y ahora que veo la respuesta de la gente que está en su casa hace meses y que se está divirtiendo, me llena de alegría el corazón.

En ese momento además, contó cómo fue el cambio de rutina con sus hijos al comenzar con las grabaciones: “Casi no veo a mis hijos. Venía de verlos todo el día, de trabajar desde casa y verlos casi todo el día. Entonces, lo primero que hago cuando llego es pasar tiempo con ellos. Se duermen a las 22 y yo vuelvo a las 20:30, trato desesperadamente de pasar una hora con ellos”.

SEGUÍ LEYENDO

Ana Rosenfeld se aplicó en Miami la vacuna contra el COVID-19: “Se la dan gratis a cualquiera que tenga más de 65 años”

El viaje de reconciliación que terminó con la muerte violenta y absurda de la ex Miss Venezuela Mónica Spear

Sofía Pachano jugó fuerte en Masterchef Celebrity y a Xipolitakis no le gustó: “Todo vuelve en la vida”

Guido Kaczka reveló el sexo de su cuarto hijo: “Sole se hizo la ecografía y se dejó ver”