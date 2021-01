Torry analizó los primeros días de la temporada teatral en Mar del Plata: “Es pésima, hay más gente arriba de los escenarios que abajo”

Torry Palenzuela

A pocos días de comenzar el 2021, Mar del Plata vive su momento de mayor incertidumbre en la temporada. A menos de un mes de haber abierto todas las puertas al turismo, el coronavirus vuelve a crecer a un ritmo que preocupa cada vez más a autoridades y empresarios. Desde el 15 de diciembre, el número de contagios, que sostuvo una baja relativamente constante, revirtió su tendencia con un aumento significativo de casos.

En diálogo con Teleshow, Torry Palenzuela hizo una análisis de los primeros días de la temporada a la que definió como “pésima”. Año tras año, los espectáculos del humorista, productor y propietario del teatro La Campana son un clásico de la peatonal Rivadavia y convoca, además de su protagónico, a importantes figuras de la talla de Adriana Aguirre, que en esta oportunidad está acompañada por su marido Ricardo García y un importante grupo de bailarinas. En este 2021, la obra lleva el nombre de Un loco súper show.

Torry Palenzuela junto a Adriana Aguirre y su staff de bailarinas hacen todas las notas "Un loco súper show" en el teatro La Campana

“Mar del Plata está vacía, la mayoría de los hoteles cerrados y los que abrieron tienen pocas habitaciones”, aseguró el ex VideoMatch. “El 24 y 31 cayeron genial porque fue un fin de semana largo, pero ni así vino gente. Creo que muchas compañías de las pocas que vinieron, ya qué hay varios teatros cerrados no llegarán al final de la temporada. Es cruel, pero es así”, aseguró Torry

“Igual hay que trabajar y aunque sea poco o mucho hay que agradecer porque tenemos esta profesión que elegimos. El año pasado le di trabajo a 60 personas y en este año a la mitad”, agregó. Sin embargo, a tono de humor, señaló: “Hay más gente arriba de los escenarios que abajo”. Aunque se mostró preocupado por la situación: “La pandemia rompió todos los tejidos sociales y económicos, y nuestra actividad no iba a estar ajena a este momento delicado”.

Ir por la peatonal de noche es un paseo imperdible. Las calles se iluminan y uno puede disfrutar de una cara un poco más bizarra de Mar del Plata, esa cara que no se ve en los desfile de moda, ni en las playas del sur o las fiestas más exclusivas. Cientos de turistas caminan cada noche por la peatonal, ven obras de arte como si fuera un museo, pero a cielo abierto. Y también hay una variedad de espectáculos que tienen como atracción desde Yayo Guridi, pasando por el Mago Black, El Mago Sin Dientes y La Tota Santillán, cuyas entradas oscilan entre los 400 y 500 pesos la entrada.

Palenzuela es propietario del teatro La Campana que tiene una capacidad para 330 espectadores y lo autorizado por el protocolo sanitario es aproximadamente de 120 personas. “Hoy tener el 30 por ciento de la sala ya es mucho”, reveló.

Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata (Christian Heit)

Por su parte, Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata dialogó con Infobae y aseguró que no vislumbra una medida adversa hacia el turismo. “Tenemos que defender la salud pero con laburo. En mi cabeza, no veo posible generar algún tipo de cierre violento y terminar la temporada de verano”, sostuvo.

“No creo que se pueda cerrar ninguna actividad. Pero no es que no se pueda, creo que no se debería. Hay muchas alternativas previas para llegar al cierre. En agosto planteé controles con PCR. Empecemos a ver cuáles son otras formas de limitar las posibilidades de contagio, pero cuidando el laburo. La mayor cantidad de problemas es por la clandestinidad”, concluyó.

SEGUÍ LEYENDO

Al aire libre y a metros de la Bristol: cómo es el nuevo paseo gastronómico de la calle Belgrano

Los mejores restaurantes del puerto de Mar del Plata para comer pescados y mariscos

Corredores gastronómicos, ferias y espectáculos en las plazas: Mar del Plata ofrecerá una temporada al aire libre