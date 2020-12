Karina La Princesita habló del escandaloso audio de Fede Bal al Polaco: “No puedo hacerme la tonta y decir que nunca fue así”

Entre desmentidas y confirmaciones, finalmente Barby Silenzi reveló que su relación con el Polaco sigue en pie. Al menos así lo contó la propia protagonista en diálogo con Ángel de Brito. “Ayer nos reconciliamos, gracias por preguntarme, ayer no pude hacer un móvil, hablamos todo y me quedo en la casa, todo bien”, le contó la mediática.

Durante el fin de semana, la pareja se había distanciado por una supuesta fiesta con mujeres a la que el cantante tropical había asistido en la casa de Fede Bal. Ayer, en Los Ángeles de la Mañana habían publicado el audio en el que el hijo de Carmen Barbieri lo invita al participante de Materchef Celebrity. Pero al parecer la pareja aclaró la situación y los padres de Abril, nacida en junio, hoy siguen juntos.

La foto que había publicado El Polaco para desmentir su separación (Foto: Instagram)

Sin embargo, ayer por la noche, antes de que se supiera la noticia de la reconciliación, Karina La Princesita fue consultada por la cronista del programa de El Trece, quien le preguntó su opinión al respecto. “A mi Barby me cae bien porque hemos tenido nuestras charlas, mismo en las fiesta de egresados de mi hija que charlamos un montón, ha venido a casa o yo a la de ella un par de veces y y lo que más valoro es que si mi hija la quiere tanto es por el trato que ella tiene con Sol, que es lo que priorizo, lo que me importa y después ya es un tema que no me corresponde opinar”, dijo sobre lo que hasta ese momento era una separación confirmada. No obstante, al ser consultada sobre el polémico audio, la artista negó saber de su existencia, pero pareció no sorprenderse de la actitud del intérprete de Deja de llorar. “No sé nada, no escuché, no, no me meto ahí”. Sin embargo, la cronista insistió y le repreguntó: “¿El Polaco es como de esa gente que no cambia, por decirlo de alguna forma?”, a lo que Karina deslizó: “No, yo no puedo hacerme la tonta y decir ’nunca fue así’, a mí me ha pasado, pero éramos tan chicos que yo no te puedo decir ’sigue siendo así´ y de saberlo tampoco lo diría, es un tema de pareja de ellos, yo no me meto, me parece como una falta de respeto de mi parte opinar sobre su relación porque no me corresponde así yo tenga una hija con él”. Y agregó: “Tenemos esa relación como de hermanos de que yo ya lo miro y digo...un poco lo reto más que nada por lo que tiene que ver con Sol. Pero es de tanto cariño que ya para mí es un familiar, es como un hermanito”.

En el plano laboral, la cantante continúa en su rol como jurado en el Cantando 2020 y esta semana es tapa de una importante revista junto a su hija de 13 años, con quien comparte el escenario en Una Mágica Navidad. De hecho, Silenzi fue a verlas el domingo por la noche y publicó en sus stories varias imágenes del show, lo que prueba la excelente relación que hay entre ambas. Incluso, mostró una foto en donde la beba está sentada a upa de su media hermana Sol. Para devolverle el gesto “buena onda”, Karina replicó los videos desde su propia cuenta de Instagram y respondió con emojis de corazones. Según la cantante, El Polaco no pudo asistir por tener otros compromisos, pero dio a entender que esa misma noche se presentaría a la función.





SEGUÍ LEYENDO

Las idas y vueltas en la relación entre El Polaco y Barby Silenzi: peleas, escándalo por una fiesta de soltero con Fede Bal y una posible mudanza

Se filtró un escandaloso audio que Fede Bal le envió al Polaco: “La pileta hierve, ¿sabés las mujeres que vienen?”