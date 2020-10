55 anécdotas y frases inolvidables en la vida de Susana Giménez

Susana Giménez (Crédito: Prensa Telefe)

1. Al principio era castaña, medio colorada y de casualidad se convirtió en rubia. Estaba filmando, en Venezuela con Jorge Porcel y Alberto Olmedo, la película Los hombres piensan solo en eso. Fue a la peluquería del lugar y a los estilistas no les salía el colorado. Cada vez estaba más rubia y lo dejó así. Hoy asegura que si la gente no la viera rubia, no les gustaría.

2. Fue mamá a los 17 años. Se separó del papá de su hija en 1964 cuando Mercedes tenía tres años. Mucho tiempo después, Susana recordó qué la enamoró de Mario Sarrabayrouse: “Era el hombre más lindo del país… pero también un pobre chico. Embarazada, tuve que casarme con él. Casi me suicido. Todo fue un desastre… En mi casa lo bancaron, sí. Pero esa noche, cuando mi papá llegó y hubo que decirle que estaba embarazada, creí que me mataba”.

Susana con su hija en la tapa de su revista

3. Separada y con una nena chiquita pensó: “Bueno, tengo que trabajar”. Empezó en la fábrica de su papá como secretaria. Pero como se aburría y no ganaba mucho decidió probar como modelo.

4. Una de sus grandes influencias artísticas fue su abuelo Alberto, que la llevaba todos los días al cine. “En una época en que los cines de barrio daban dos y hasta tres películas continuadas. El cine me hacía soñar. Llegaba a mi casa y jugaba a ser la que había visto”.

5. Vive en una casa de Barrio Parque frente a la embajada de Indonesia. Gran vecina, cuando el embajador Zephrymus Manurugn terminó su misión en el país, ella le mandó un regalo de despedida.

El jardín de su casa en Barrio Parque. En la puerta de la vivienda se suelen ver curiosos sacándose fotos

6. “Yo soy Samoré (el cardenal que logró la paz entre Argentina y Chile por el conflicto del Beagle). Me gusta amigar, contener, que todo sea agradable. La vida ya es un quilombo de por sí para que andemos matándonos por pavadas”. (Perfil, mayo de 2010).

7. “A mí lo que me jode del argentino es que siempre tiene que burlarse del otro. No existe el respeto. Yo cuando empecé como modelo era transparente, pero después en la madurez, engordé un poco”. (Playboy México, enero de 2007).

8. Reconoce que al ex presidente Carlos Menem “lo iba a ver a Olivos, a Casa Rosada no”. Amiga y seguidora del ex presidente Mauricio Macri asistió a su asunción.

Susana Giménez siempre apoyó la gestión de Mauricio Macri, con quien tiene una relación cercana desde hace años. En su programa lo llamó "presidente Mau"

9. “A mí no me gusta la política, necesito que me quieran, y basta que seas un político para que te odie la mitad en cuanto subís”. (Perfil, mayo de 2019).

10. El 1ro de abril de 1987 a las 13, con hombreras de robot y el flequillo revuelto debutó en la pantalla de ATC con Hola Susana.

11. En el programa funcionaban 40 líneas telefónicas que colapsaban. “No hay sistema diseñado para soportar una carga así”, explicaba una solicitada en los diarios. En el primer envío se concursaba por 50 australes. En 2010 festejó 3000 programas al aire. Sumadas fueron 1800 horas de maquillaje, 3500 cambios de vestuario, 650 entrevistas internacionales, 661 sketches, 74 musicales propios y casi 4000 horas al aire.

Las incontables producciones que realizó en la revista Gente (Archivo TEA)

12. De ATC el ciclo pasó a Canal 9 y en 1992 recaló en Telefe. Alejandro Romay contó su verdad sobre el pase en una entrevista para una revista. “Los dueños de Telefe querían que fuera al canal y comenzaron una campaña muy dura. Se hizo una tapa doble con ‘Xuxa todo bien, Susana todo mal’. Estaba todo el periodismo hablando mal de ella. Yo siempre le mandaba el contrato con una rosa, el último año ella me mandó un mensaje: ‘Por favor, déjame salir de este tormento’. Para firmar en Telefe le aconsejé que exigiera no menos de 25 tapas anules, avisos y ella tomaba nota de todo y lo pedía”.

13. “Cuando no hago el programa o no estoy en producciones de fotos, estoy hecha una zaparrastrosa todo el día. Estoy siempre así, en calzas y zapatillas”. (Clarín, mayo de 2011).

14. “La gente me va a recordar siempre brutal. Van a hablar de mí como una mujer libre, un personaje que tuvo una vida fantástica. Cuando me muera voy a ser un mito total”. (Ahora, julio de 1992).

A lo largo de sus cinco décadas de carrera, Moria Casán y Susana Giménez lograron consolidarse como dos verdaderos referentes del espectáculo argentino.

15. Rod Stewart es su gran ídolo, pero también le gusta Robbie Williams a quien considera el sucesor de Frank Sinatra.

16. Admiradora fanática de Rita Hayworth, asegura que Robert De Niro es el mejor actor del mundo.

17. La personalidad histórica que más le interesa es el general San Martín.

18. Lucía y Manuel Celasco son sus nietos y debilidad. A Lucía le enseñó a jugar al póker, al dominó y a la generala. Cuando eran chicos, ellos amaban jugar a la escondida. “Pero yo lo odiaba, por suerte crecieron estaba harta de esconderme”. No la llaman abuela sino Kika.

Susana Giménez y sus nietos Manuel y Lucía (Instagram)

19. Gran lectora, lee dos o tres libros por semana. Pueden ser de metafísica, novelas y hasta la biografía de los Reyes Católicos con el mismo interés.

20. En los primeros años de modelo se operó la nariz porque, según su versión, se cayó de un caballo. Cuando le sacaron las vendas no le gustó como quedó y se volvió a operar.

21. Siempre le costó dormirse temprano y el teatro además le cambió los horarios. Suele acostarse a las 4 de la mañana. Se entretiene jugando con su computadora. Muchas veces intercambia mensajes con Mirtha Legrand.

Susana y Mirtha acostumbran a expresarse mutuo respeto y admiración recíproca (Christian Heit)

22. “Cuando yo era chica y mis padres se peleaban, yo escuchaba los portazos, los gritos, los insultos… Y me acurrucaba en la cama y me tapaba la cabeza, y dormía hasta el otro día, para olvidarme”. (Caras, noviembre de 2002).

23. “Mi auto era de tercera mano, había pagado por él 90 mil dólares. Ahí creo que empecé a ir al psicólogo por primera vez; me sentí atacada, acosada, no sé. Ahí aprendí que hay jueces mediáticos y justicia mediática. Porque lo metieron preso a (Ricardo) Darín y me sacaron el auto a mí. Como si yo hubiera comprado el auto a un paralítico para ahorrarme miles de dólares. Como una infeliz no sé por qué no dije que le había comprado el auto a Carlos Sergi, el presidente de Celulosa, fui una estúpida”. (Caras, noviembre de 2002).

24. “No sé si casarme con (Huberto) Roviralta fue uno mis grandes errores, pero sí el más caro. Y caí como una pelotuda, todavía no sé cómo le dije que sí”. (Caras, noviembre de 2002).

"Huberto se levanta… cuando yo me acuesto. Él anda con el tema del polo, los caballos, y eso empieza al alba. No es fácil coincidir en los horarios", declaraba Susana antes del divorcio de Roviralta

25. Jamás ocultó su edad. Nació el 29 de enero de 1945.

26. Fue pupila en el Quilmes High School, y alumna del colegio Dominicas del la Anunciata y San Isidro Labrador. Cholula desde chica, le escribía a las estrellas de Hollywood. Le respondieron Elizabeth Taylor y Lana Turner. Solía ir a comprar postales con caras de famosos que se vendían en Santa Fe y Azcuénaga.

27. En 1996 entró en el libro Guinnes por haber recibido más de 20 millones de cartas en su programa.

28. En mayo de 1969 protagonizó el publicitario “¡Shock!” de jabón Cadum. Era julio y hacía mucho frío. Susana estaba con su bikini debajo de un tapado. Como además lloviznaba filmaron la escena una sola vez.

Susana en la publicidad de Cadum. Se grabó en invierno y Susana llegó a Córdoba en tren

29. Por entonces estaba de novia con Héctor Cavallero, un joven productor que le consiguió un papel en Las mariposas son libres y convenció a Daniel Tinayre que Susana era ideal para protagonizar la película La Mary.

30. Durante el rodaje de La Mary inició un romance con el coprotagonista y campeón mundial, Carlos Monzón, que estaba casado. “Fue un rodaje muy divertido y muy apasionado. Fue fantástico. La verdad es que lo pasamos fantástico. Porque ¿viste que mientras cambian la luz y todo eso, que el cine es aburridísimo? Nosotros jugábamos a las cartas y nos divertíamos”, recordó. “Era un tipo bárbaro. Le gustaba ver televisión. Era un tipo normal. Pero muy, muy celoso. Sí, eso era un problema. Yo trataba de no mirar nunca nada, iba por la calle así porque si no… A él no le gustaba”.

Susana Giménez y Carlos Monzón en una de las escenas de "La Mary".

31. Estuvieron juntos de 1974 hasta 1978. “Nos prendimos fuego y no pudimos con el fuego”. Años después explicó por qué se terminó la relación: “Empezamos a llevarnos mal. El empezó a jugar mucho a las cartas, a tomar con los amigos… Y yo veía que estaba cambiando, que ya no era el mismo. Y dije: ‘No, hay que terminarlo acá’. El no lo tomó muy bien, pero lo tuvo que aceptar”.

32. Un día en Nueva York se encontró con Woody Allen y ella le preguntó qué es la felicidad. El director le respondió “es estar entretenido”.

33. “Huberto me empujó, trató de agredirme y yo me defendí. Le tiré con un cenicero”, se excusó Susana el 12 de febrero de 1998, luego de regresar de Miami. Esa frase pasaría a la historia del espectáculo. Su divorcio fue considerado “tema nacional” tanto que fue a “Hora clave” el programa periodístico por excelencia, conducido por Mariano Grondona a explicar qué había pasado. Grondona reconoció que fue la emisión que más midió en toda su historia. Susana le pagó a Roviralta 10 millones de pesos -en ese entonces dólares- por su separación.

Desde su consolidación en la pantalla argentina, a inicios de la década del '70, Susana Giménez se posicionó como una referente fashion en el país.

34. “Yo creo en la reencarnación. Yo fui egipcia, y en otra vida viví en Roma”. (La Semana, septiembre 1989).

35. “Eva Perón me parece el personaje femenino más fabuloso que hubo en este país, muy poca gente se jugó como lo hizo ella”. (Antena 9 de noviembre de 1990).

36. La primera editorial que editó la revista Susana entró en crisis y dejó de pagarles a sus periodistas. Era diciembre. La diva se enteró y envió a su chofer con dos valijas con dinero de su cuenta para pagar todos los sueldos de su equipo. “Sé lo que es pasar las fiestas sin un mango”, justificó. El dinero llegó en valijas con el monograma LV, glamorosa hasta para la solidaridad.

Marley, Susana Giménez, Flor Peña, Humberto Tortonese, la Negra Vernaci y Virginia Elizalde

37. De su noviazgo con Norberto Draghi aseguró: “De ese tipo no quiero ni hablar. Acababa de salir del lío con Carlos y necesitaba un secretario, alguien que me llevara a los estrenos. Era pintón, pero fue un lamentable desliz”.

38. El suceso de Hola Susana fue tal que se le otorgó un código postal único, 1595, para organizar las dos toneladas de correspondencia que recibía.

Una de las aperturas de su programa (Telefe Prensa)

39. En 1994 sufrió un colapso que se transformó en un problema cerebro vascular. Al año siguiente regresó triunfal y cantó un rap escrito por China Zorrilla donde decía que ya era abuela y que había cumplido 50.

40. “Para muchos soy la imagen de la libertad porque en mi vida siempre hice lo que quise” (Nueva, julio de 1992).

41. Su primer auto fue un Fiat 600. La parte de atrás siempre estaba repleta de zapatos y ropa que usaba en las producciones.

"Nunca volví a trabajar con alguien que besara así. Todo lo que se imaginen es poco" escribió sobre sus besos con Sandro

42. “De adolescente era rebelde, embromada. Era una pendeja de mierda. No soportaba que nadie me diera una orden. Pero el drama era con mi pobre mamá. Mi padre era Hitler y con él todo marchaba en orden”. (Estación 90, noviembre de 1989).

43. “Siempre gané mucha guita. Me gusta la guita. Soy muy materialista, me encanta ganar guita para gastarla. Guardo un poco para retirarme bien y el resto lo uso para vivir como me gusta: muy bien”. (Estación 90, noviembre de 1989).

44. Lo que más le gusta de ella es su alegría y que siempre es positiva. Los que la conocen aseguran que, aunque en público se cuida, es una “gran puteadora”. Uno de sus pasatiempos es el bordado “petit point”.

Con Julio Iglesias y Diego Maradona (Foto NA / Hernán España / DP Baires Out)

45. De chiquita tenía una rata como mascota que se llamaba Palmira. Un día su abuelo la mató sin querer y ella lloró varios días. De novia con Monzón, caminando por la playa marplatense, vio un pingüino y le mencionó al boxeador su deseo de tocarlo. “En un segundo, Carlos agarró una piedra enorme y la lanzó contra el pobre animal. Le pegó en la nuca y lo desmayó al instante, -relató Susana en su revista-. No me salían las palabras. No sabía si gritar, llorar o desmayarme yo también”. Contento, Monzón se cargó el pingüino ensangrentado al hombro y se lo llevó. "Venía con una cara de felicidad, como si trajera un anillo de brillantes de Tiffany´s, -cuenta Susana-. Cuando logré sobreponerme, le grité como una loca: “¡Vos estás loco! ¿Cómo le vas a pegar al pingüino? y él cerró. “¿Vos no me dijiste que lo querías tocar?”.

46. “Si saco cuentas, debo haber perdido cinco años de mi vida contestando reportajes. ¿Por qué no será como en Estados Unidos que a las grandes figuras le hacen una nota por año?” (Revista Teleclic, octubre de 1991).

Cada año, cargaba su guardarropa desde Miami con la firma de los diseñadores más renombrados y participaba en la definición de su vestuario. Los vestidos de Cavalli y Versace, lleno de estampados brillantes, siempre presentes (NA)

47. Su papá, Augusto Giménez Aubert murió tres días antes que ella debutara en televisión. Era un hombre muy duro y recto que nunca le dijo “te quiero” ni le dio un beso. Quizá porque fue a un colegio inglés donde estuvo pupilo de primer grado a quinto año. Según Susana era bastante mujeriego, algo que hacía sufrir mucho a su mamá, María Luisa Sanders. Durante un viaje de sus padres por Europa, su abuela le compró sus primeros zapatos de taco. Susana tenía 13 años. Cuando su padre los descubrió se los tiró por el incinerador.

Susana y su papá. Cuando ella tenía siete años él la anotó pupila en un colegio

48. Durante muchos años no aceptaba ningún trabajo de 17 a 20 horas para poder estar con su hija cuando volvía del colegio. “Mecha, mi querida hija. En los peores momentos de mi vida fue ella quien estuvo a mi lado para darme su aliento. La amo con toda mi alma y sé que me ama. Sé que va a estar a mi lado toda la vida, pase lo que pase”. (Revista Gente, especial 35 años).

49. Se decía que era la dueña de una cadena de albergues transitorios, algo que desmintió en varias ocasiones.

Con su hija alentando a Del Potro (Verónica Guerman / Teleshow)

50. Aunque prefiere no contarlo ayuda en forma anónima a hospitales y hogares de niños. También a chicos con enfermedades terminales.

51. Trabajando en un espectáculo en Venezuela, cuando todavía no era tan conocida, un empresario le ofreció cinco mil dólares por salir con él. Primero se quedó helada pero luego lo llamó y le hizo un escándalo.

52. Cuando tenía 20 años fue a ver una bruja que le pronosticó: “Vos vas a ser la mujer más famosa de la Argentina. Veo revistas con tu fotos, viajes y mucha luz”. Lejos de sentirse feliz se fue enojada porque había ido en colectivo y “me cobró un huevo”.

Susana Giménez y Alberto Olmedo compartieron películas y obras de teatro

53. “Nunca quise ser una periodista, ni parecerme a Magdalena Ruiz Guiñazú. Me interesa hacerle pasar a la gente un momento agradable. Me gusta que todo el mundo me quiera”. (Revista Gente, abril de 1992).

54. Con Ricardo Darín comenzaron a salir cuando él tenía 23 años. Les encantaba jugar al truco, se divertían mucho y discutían “porque él es bastante crítico de Estados Unidos y yo soy fan de todo lo americano”. En el 2015 habló sobre ese vínculo: “El día que se casó con Florencia (Bas), cuando me despedí de los dos, le dije a Flor: ‘Nunca, jamás, te sientas amenazada por mí’. Ella tuvo la sabiduría de creer en mis palabras y desde aquél entonces hasta ahora pasamos a ser familia para siempre. En lo bueno y en lo malo, ellos están ahí para mí y yo para ellos. Casi diría que hoy, cuando estamos juntos, me llevo mejor con Flora que con Richard. Es que él sigue siendo el mismo desbolado e impuntual de siempre. Lo bueno es que hoy, como no soy yo la que convive con él, me río en lugar de ponerme como loca”.

“El amor que nos unió desde el primer día fue como de otra vida, somos almas gemelas, nos queremos más allá de todo, por eso no terminó cuando decidimos dejar de ser una pareja”, recordó Giménez.

55. “En el futuro siempre me aparece el campo y los animales. Plantar y estar con los perros en la cama. Cuanto más conozco a la gente más quiero a los animales”.

Una de sus particularidades más importantes es que ella logra no competir con la mujer común, sino que se convierte en una referencia.

Con material del archivo de la escuela de periodismo TEA

