Iliana Calabró puso en duda la credibilidad de Masterchef Celebrity: “Estaba todo armado para que te salieran mal los platos”

Iliana criticó el formato del exitoso programa así como el accionar de los jurados

Iliana Calabró participó de Masterchef Celebrity, el reality de cocina conducido por Santiago del Moro por el prime time de Telefe. Aunque era una de las favoritas del público por saber mucho de recetas y preparaciones, quedó eliminada del certamen que ya está en instancias finales y tampoco pudo volver cuando se llevó a cabo el repechaje.

Dolida por su salida del ciclo, la actriz criticó el accionar de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los miembros del jurado: “No eran justos para nada a la hora de evaluar, pero es un reality. Estaba todo armado para que te salieran mal los platos. Estaba todo armado para que te pasara todo. Si te sale bien la tortilla y te sale bien el huevo, no tiene gracia. La verdad que está esa exigencia de ir a contrarreloj. El mercado, dónde te cambiaban las cosas de lugar...”.

En una entrevista con Intrusos, Iliana dio detalles de una situación rara que tuvo durante la competencia: “Yo solo tuve problema con una receta en particular, que se lo planteé a la producción. Vos me podés dar vuelta en un montón de cosas, pero si hay algo de lo que sé es de repostería. Todos los días de mi vida, más o menos, he hecho una torta. O al menos una vez por semana, desde que tengo 15 años, porque me encantan las tortas, las he probado y las transité todas”.

Iliana Calabró criticó el formato de Masterchef (Video: Intrusos, América)

Luego, explicó lo que le ocurrió el día de su eliminación de Masterchef Celebrity: “El curd de limón se hace en otra masa y no se hace en la masa sableé que es la que me habían propuesto a mí. La masa sableé tiene un grado de dificultad un poco más alto que la masa hecha con galletitas aplastada. Pero esa masa de manteca con galletitas tiene otra resistencia en donde podés armar un flan arriba y no se te quema... Tuve la mala suerte que me tocó a mí, pero le podría haber tocado a cualquiera porque se sortean los platos”.

Además, la hermana de Marina Calabró se refirió a la polémica que se generó en torno a Vicky Xipolitakis, ya que muchos aseguran que recibiría ayuda de la producción para realizar los platos. “Puede seguir (en el reality) porque el tema del gusto... si te gusta o no algo, es muy personal. A (Damián) Betular por ejemplo no le gusta el ají morrón y en general es algo que uno usa mucho en la cocina, que te encanta. Tampoco son muy amantes de lo agridulce porque no hubo planteos en sí sobre el agridulce, que es algo que transito y me gusta. A otra gente no le gusta nada que tenga esa mezcla. Es algo personal que a cada uno le puede llegar o no”.

Más allá de su corto paso por el exitoso programa que tendrá una segunda temporada, la actriz está muy contenta porque volverá a las tablas tras varios meses de estar alejada por la pandemia. En Villa Carlos Paz protagonizará a partir del 1 de enero la comedia La mentirita en el Teatro del Lago, con Freddy Villarreal, Morena Rial, Rodrigo Noya, Laura Bruni y René Bertrand.

