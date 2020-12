Fuerte reacción de Dalma y Gianinna Maradona ante la carta documento enviada por el socio de Matías Morla: “Este tipo es lo más violento que hay”

Gianinna, Diego y Dalma durante la presentación del filme Maradona en el Festival de Cannes

La batalla por la herencia de Diego Armando Maradona sumó un nuevo capítulo en este martes de super acción. Arrancó temprano, con la indignación de Verónica Ojeda por la intimación que recibió su hijo Dieguito Fernando, y las explicaciones de su pareja y apoderado del menor, Mario Baudry.

Durante la tarde movió sus fichas Gianinna Maradona, y al rato se sumó su hermana Dalma. Todos los cañones apuntaron en la dirección de Matías Morla, último apoderado del astro fallecido el 25 de noviembre, y de Yamil Castro Bianchi, su abogado y socio, el responsable de emitir las cartas documento.

La carta documento que recibió Dieguito Fernando y el texto que compartió Verónica Ojeda en su cuenta de Instagram

La situación tomó estado público esta mañana, cuando Ojeda expresó su furia ante una carta documento que recibió en su domicilio con un destinatario muy particular, ni más ni menos que Dieguito Fernando, el hijo que tuvo con Diego en el 2013 “¡Pero es un nene, ¿cómo va a firmar él?!”, reclamó la madre con sentido común. “Perdón, nunca me pasó entregar una notificación a un nene de siete años”, se disculpó el trabajador luego de que Ojeda firmara en su nombre.





El descargo de Gianinna Maradona contra Yamil Castro Bianchi, socio de Matías Morla

Quien tomó la palabra para expresar la indignación de Verónica Ojeda fue Mario Baudry, su actual pareja y abogado también apoderado de Dieguito Fernando. Según explicó Baudry a Teleshow , se trata de una notificación sobre las causas que Diego Maradona tenía con su ex esposa, Claudia Villafañe, que no tiene ningún tipo de efecto ni validez legal. Además del menor de siete años, se lo mandaron a sus tres hermanas Dalma, Gianinna, Jana. Diego Junior, hijo del astro con Cristiana Sinagra, no pudo ser notificado porque está en Italia.

Fue cuestión de tiempo para que Dalma y Gianinna hicieran su descargo. Primero jugó sus cartas Gianinna, quien confirmó en un tuit la recepción de la carta. “A mi también me notificaron. YAMIL CASTRO BIANCHI. Yo no estaba. Ni idea quien la firmó. Pero la tengo acá. Todo es una locura”, escribió la joven, con una escritura que permitía vislumbrar su enojo. En su mensaje, la joven se manifestó en sintonía con lo expresado por Baudry en representación de su hermano Dieguito Fernando: “Los abogados en conjunto van hacer lo que sea necesario para que siga todo lo que tiene que seguir y se termine todo lo que se tiene que terminar”, añadió.

Dalma Maradona sumó un nuevo round en su batalla contra Matías Morla

Horas después, Dalma siguió los pasos de su hermana y también se descargó vía Twitter, aunque apuntó directamente contra su archienemigo Matías Morla: “Y ahora todos pueden ver LO QUE DIJE HACE MUCHO TIEMPO... Este tipo es lo más violento que hay... Y más que nada lamento este twit porque tenés 2 hijas mujeres...Pero las vas a pagar MM” (SIC), escribió la actriz con un irónico beso.

La furia de Dalma contra Morla fue en aumento después de la muerte de su padre. El abogado acusó a Gianinna de haberle impedido el acceso al velorio para despedir a su amigo, y la actriz salió en defensa de su hermana y le respondió con dureza: “Agradeceme... Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto“, señaló. También lo acusó de no atenderle el teléfono y exigió que deje en paz a su padre: “Si tan amigo decís que sos, dejá de exponerlo, rata inmunda”.

Con Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando alineados en oposición a Morla, resta saber la posición de Jana, hija del Diez con Verónica Sabalain, y cuya relación con sus hermanas sabe de más vueltas que de idas. Diego Maradona Junior, el quinto hijo que Diego reconoció en vida, no pudo ser notificado y aún no pudo visitar el país desde la muerte de su padre.

SEGUÍ LEYENDO

La indignación de Verónica Ojeda por la carta documento que recibió Dieguito Fernando Maradona: “Nunca van a lograr meterlo en el barro”

Pidieron desestimar una denuncia por lavado de dinero contra Dalma y Gianinna Maradona

Dalma y Gianinna Maradona se realizaron un significativo tatuaje por Diego: “Si alguien se lo quiere hacer, le pasamos el original”