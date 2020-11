Masterchef Celebrity: Iliana Calabró no soportó la presión en una exigente prueba y fue eliminada

Iliana Calabró falló con el croquembouche y quedó eliminada (Video: "Masterchef Celebrity" - Telefe)

Mastechef Celebrity, el programa éxito de las noches de Telefe, tuvo su quinta gala de eliminación, y sin dudas se trató de la más exigente hasta la fecha. Siete participantes se enfrentaron en una prueba de presión, que llevó al límite tanto las habilidades culinarias como el equilibrio emocional de cada uno de los famosos.

Además de la exigencia planteada, se trató de una gala novedosa debido a los reemplazos por los contagios de coronavirus de varios integrantes del programa. Por primera vez participaron Christian Sancho y Natalie Pérez en lugar de El Polaco y Vicky Xipolitakis respectivamente, quienes acompañaron a Boy Olmi, Iliana Calabró, Sofía Pachano, Fede Bal y Claudio el Turco García. También estuvo como jurado Dolli Irigoyen en el lugar de Germán Martitegui, junto a los habituales Damián Betular y Donato De Santis.

En un plazo de 75 minutos, cada uno de los participantes tuvo que preparar una Croquembouche, un clásico de las ediciones de Masterchef. “Un postre que ha deleitado los paladares de la nobleza francesa”, anunció De Santis para poner un poco de presión. Los participantes tenían que preparar ochenta profiteroles rellenos, unidos por hilos de caramelo. “Es una obra arquitectónica mezclada con pastelería” resumió Betular, especialista en la materia.

Desde el comienzo se notó la exigencia de la prueba y la dificultad de los participantes para salir airosos. Por primera vez, ninguno logró el objetivo planteado por el jurado, aunque fueron dos los que más sufrieron la presión y no lograron la concentración necesaria. Con el andar del programa, Boy fue perdiendo su tranquilidad habitual mientras que Iliana vio como la frustración le ganaba a su característica buena onda. Los dos se dejaron llevar por la adrenalina que se vivía en el balcón, donde se ubican los participantes a salvo, quienes muchas veces, en su afán de ayudar, terminan complicando a sus compañeros.

Las devoluciones del jurado confirmaron estas sospechas. Los primeros en pasar al frente fueron los debutantes Natalie Pérez y Cristian Sancho junto a Sofía Pachano, que fueron elegidos como las mejores presentaciones. Después fue el turno del Turco García y Fede Bal, cuyas preparaciones estuvieron varios escalones abajo, pero les alcanzó para seguir en el certamen. A Donato le tocó la amarga tarea de anunciar que Iliana Calabró abandonaba la cocina de Masterchef Celebrity.

La decisión cayó como un balde de agua fría en el estudio, pero la actriz se la tomó con calma. “Fue muy lindo pasar por acá, porque amo cocinar. Quizás no estoy preparada para la presión de este certamen”, reconoció Iliana, algo aliviada. “He investigado nuevos sabores, he compartido con grandes compañeros, con todos ustedes a quien considero grandes amigos”, continuó apuntando al jurado. Hasta que la emoción se adueñó de sus palabras. “Me sacaron de mi casa, donde estoy sola, y me cuesta", dijo entre lagrimas, “y eso hizo que le pusiera mucha presión a esto y me jugó en contra”.

El conductor Santiago del Moro se refirió al espíritu alegre que acompañó a la mayor de las Calabró durante el certamen. “Yo te voy a extrañar mucho. Cada día que vengo y estás vos, con tus camisas y tus vinchas, que todo combina con todo, y veo la dedicación y el amor que le dejás a esto, me parece que de eso aprendemos nosotros también. Has engalanado este Masterchef Celebrity Argentina”, agregó el conductor, antes de pedir un aplauso para la participante.

A la hora de las devoluciones, De Santis le dedicó unas palabras muy especiales. “Hay una italiana, muy adorada en todas partes del mundo", comenzó el jurado con algo de intriga. "Ella siempre dijo que es así, como es, gracias a la pasta. Esa señora es Sophia Loren, y vos has sido nuestra Sophia Loren durante todo este programa”. Las palabras conmovieron a Calabró que atinó a devolver un “¡qué honor!”, ya con una sonrisa en lugar de las lágrimas.

Luego de explicar que la diferencia con Olmi había sido muy pequeña, Betular se sumó a los elogios de su colega italiano. “Buena compañera, siempre con alegría, tomabas las devoluciones con mucho respeto”, enumeró el jurado antes de regalarle unas palabras muy especiales. “Para mí fue un honor conocerte en persona, porque admiro mucho a tu papá, que me acompañó en toda mi niñez”, en referencia al recordado Juan Carlos. "Seguí brillando, vas a brillar toda tu vida. Lo tenés en tus genes”, cerró Del Moro, mientras la participante se iba tirando besos y corazones a sus, a esa altura, ex compañeros.

Con la eliminación de Calabró, ya son cinco los participantes que quedaron en el camino: el actor Nacho Sureda, los cantantes Martín Mono Fabio y Patricia Sosa y el humorista Roberto Moldavsky. Con la exigencia cada vez más fuerte, y la planilla de ratings con números cada vez más altos, once participantes seguirán desafiando sus habilidades culinarias desde este lunes.

