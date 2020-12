Netflix adelantó el estreno de la tercera temporada de Cobra Kai

Trailer de la 3 temporada de Cobra Kai (Video: Netflix)

De éxito arrollador a nivel mundial, Cobra Kai se convirtió en una de las series más vistas y uno de los mejores spin off de los últimos tiempos. Es por eso que su regreso con la tercera temporada se esperaba con ansias. Por esto y para no defraudar a sus fans, Netflix decidió adelantar el estreno: finalmente se podrá ver a partir del 1 de enero en la plataforma de streaming, una semana antes de que lo que estaba pautado con anterioridad.

La ficción es una secuela de la trilogía de películas de Karate Kid y continúa con su desarrollo 30 años después de los hechos de la película original, que culminaron con el Torneo de Karate All Valley de 1984, y muestra la continuación del conflicto entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka). La nueva temporada muestra como los protagonistas lidian con el violento enfrentamiento entre los estudiantes de los dojos de LaRusso y Lawrence, que dejó a Miguel (Xolo Maridueña) en estado delicado luego de que cayera a un vacío como consecuencia de una patada de Robby Keene (Tanner Buchanan). En paralelo, Daniel busca respuestas en su pasado y Johnny trata de redimirse, sintiéndose responsable de lo sucedido. Mientras tanto, Kresse, el ex sensei de Lawrence, continúa manipulando a los vulnerables estudiantes de Cobra Kai. El alma de All Valley está en juego, y el destino de cada estudiante y sensei pende de un hilo.

Además del estreno de los diez episodios, el 2 de enero tendrá lugar el show The Netflix Afterparty, donde David Spade, Fortune Feimster y London Hughes hablarán sobre esta tercera temporada.

Johnny Lawrence (Izquierda), John Kreese (Centro) y Daniel LaRusso (Derecha)

Parte de esta última temporada transcurre en Hawaii, en donde acondicionaron algunas locaciones para recrear la geografía de Japón, país al cual Daniel y el señor Miyagi viajan para entrenar. Será casi a modo de homenaje de Karate Kid II. Aunque se puede ver sin haber sido testigo de la saga de Karate Kid, hay un condimento extra que se desvanece si no se conoce el pasado de los personajes centrales.

Cabe destacar que el furor de la serie fue tan masivo que el pasado 27 de octubre se lanzó su videojuego, Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, disponible para PS4, Nintendo Switch y Xbox One. Se trata de un título de acción, un beat-’em-up 2D de dos jugadores con personajes de la serie. No solo son peleas entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, sino que se encuentran los adolescentes de la escuela Miyagi-Do Karate (Robby, Sam y Demetri) y los alumnos de Cobra Kai (Miguel, Hawk y Tory), entre otros.

En un año marcado por la pandemia, hace tan solo días Netflix realizó un relevamiento que indicó no solo el aumento de horas de visualización en Argentina, sino que también identificó cuales fueron las producciones más vistas en el país. Y justamente Cobra Kai se encontró dentro de las ficciones que formaron parte del top 10 de acción de este año. En el mismo género, Misión de rescate, La vieja guardia y Proyecto Power fueron también de las más vistas.

Las dos primeras temporadas de Cobra Kai fueron producidas por YouTube Originals, quien lanzó la serie en 2018 y 2019, y este 2020 llegaron a Netflix, plataforma que adquirió los derechos y ya anunció que la cuarta está en producción.

