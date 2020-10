Cómo será el videojuego de la serie Cobra Kai

Cómo será el juego de la serie Cobra Kai - #Gaming

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues será el videojuego de la exitosa serie de Netflix. Será lanzado el 27 de octubre para PS4, Nintendo Switch y Xbox One. La desarrolladora del título es GameMill Entertainment y tendrá 8 personajes disponibles con modo multijugador cooperativo

Se trata de un título de acción, un beat-'em-up 2D de dos jugadores con personajes de la serie. No solo son peleas entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, sino que se encuentran los adolescentes de la escuela Miyagi-Do Karate (Robby, Sam y Demetri) y los alumnos de Cobra Kai (Miguel, Hawk y Tory), entre otros.

El juego tendrá ocho personajes y 40 habilidades que mejorarán a medida que se avance. Contará con 28 misiones con personajes y enemigos de la serie, como por ejemplo John Kreese. Tendrá modo multijugador cooperativo e intercambio de personajes en tiempo real.

Cada jugador tendrá sus mejoras, combos y árboles de habilidad. Necesitará completar ambas campañas (la de Cobra Kai y la de Miyagi-Do Karate) para desbloquear el final del juego

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, anunciado el 25 de agosto de este año, tendrá una historia nueva con escenas y diálogos únicos. Posee una progresión similar a un juego de rol, en donde es posible dominar las habilidades y mejorar las estadísticas de los personajes a medida que se avanza en las peleas.

Cobra Kai es la secuela de la saga de películas de Karate Kid, concentrada en la vida de Daniel LaRusso. Si bien el furor por la serie comenzó en 2020, la primera y segunda temporada fueron producidas por YouTube Originals, quien lanzó la serie en 2018 y 2019.

El año pasado, Netflix adquirió los derechos para tener la serie en la plataforma y en 2021 estrenará la tercera temporada. También anunció la cuarta en producción. La fecha de estreno de la temporada 3 será el 8 de enero de 2021. Será un homenaje a Karate Kid II, cuando Daniel y el señor Miyagi viajan a Japón para entrenar. En la serie ocurriría algo similar aunque las locaciones usadas no pertenecen a Japón sino a Hawaii.

Con los mismos actores protagonistas, la serie Cobra Kai comienza con Johnny (William Zabka) y Danny (Ralph Macchio) de adultos. LaRusso es un empresario exitoso dueño de una concesionaria de autos y su histórico rival, Lawrence, presenta una vida desordenada sin un trabajo estable.

Double Dragon, un clásico que marcó una época

El juego de Cobra Kai rememora el estilo de títulos como Double Dragon con el género beat’em up que refiere a peleas contra varios rivales. Este juego fue desarrollado por Technos Japan y lanzado como un juego de arcade en 1987, es una serie protagonizada por dos artistas marciales, Billy y Jimmy Lee, que luchan contra varios adversarios y rivales.

Debido a la popularidad de la serie de juegos, también se han producido una serie animada y una adaptación cinematográfica de acción real. Technos es propiedad hoy de Arc System Works, la compañía que había llevado el título original a la consola Sega Master System en 1988.

La serie Double Dragon consta de 14 títulos entre los que se encuentran, por ejemplo, Double Dragon Advance (2003). Double Dragon EX (2006), Double Dragon Neon (2012), Double Dragon II: Wander of the Dragons (2013), Double Dragon Trilogy (2013) y Double Dragon IV (2017).

Inició una etapa de gran popularidad desde 1987 para este tipo de videojuegos, dando lugar al furor de otros éxitos como Street Fighter (creada por la empresa japonesa Capcom) y años después, Mortal Kombat (creada por Ed Boon y John Tobias en 1992, cuyas cuatro primeras entregas fueron distribuidas por Midway Games).

