Tyago Griffo se mostró por primera vez con su novia, Azul: “Con idas y vueltas, estamos juntos hace 8 años”

Las primeras imágenes de Azul, la novia de Tyago Griffo (Video: LAM, El Trece)

Tyago Griffo está teniendo un excelente año laboral por su participación en el Cantando 2020, el ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández por la pantalla de El Trece. En cada gala, el joven de 28 años se luce interpretando diferentes temas con su madre, Gladys La Bomba Tucumana.

Desde hace unos años, el cantante está en pareja con Azul, una joven de 25 años, pero siempre mantuvieron un perfil bajo hasta ahora que dieron una nota juntos para el programa Los Ángeles de la Mañana. “Estoy muy nerviosa”, confesó la cordobesa. “¿No sos modelo?”, le consultó la periodista. “Trabajé como modelo con Ricardo Piñeiro, pero hace mucho años... soy tímida”, le respondió.

“Le tuvimos que rogar para que haga la nota...”, dijo Tyago entre risas. “Estoy con miedito todavía, no me gusta la exposición”, agregó Azul. Luego de unos minutos, se relajó y habló de la performance de su pareja en el certamen de canto: “No me deja de sorprender. Sé que es el mejor, le doy un diez”.

“Con algunas idas y vueltas, estamos juntos hace 8 años”, aseguró la ex modelo. Asimismo, habló del gran cariño y afecto que tiene por la intérprete de “La pollera amarilla”: “Amo a Gladys, es como mi madre. Somos familia, a pesar de todo lo que pasaron muchas cosas”.

Tyago Griffo y su mamá en el Cantando 2020

Más tarde, ella manifestó: “Con Gladys tenemos una relación súper linda. No es una suegra intensa. Ni ahí. Hay mucha gente me pregunta. Pero realmente para mí es un gusto que sea ella mi suegra. Real es como mi mamá, la amo con mi alma, no tengo nada para decir. Es una familia hermosa la que me toco”.

Tyago comenzó a tener gran exposición cuando su mamá fue convocada para participar del Bailando 2017. En el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, La Bomba supo aggiornarse y en más de una oportunidad fue protagonista de varios escándalos, llantos y discusiones con otros participantes.

Ese año, el joven también participó en el reality con Barby Silenzy, en reemplazo de José Ottavis. Rápidamente se rumoreó que tenía un romance con su compañera. Pero, con el paso del tiempo, comenzó una relación corta con Rocío Robles, una de las bailarinas del staff del programa.

En una entrevista reciente con Catalina Dlugi en su programa por La Once Diez / Radio de la Ciudad, el músico habló de la diferencia entre haber participado en el Bailando y el Cantando: “Ahora me siento en mi elemento. El Bailando como experiencia es increíble, pero la verdad que no es lo mío bailar. Ahora estoy pudiendo disfrutar de estar ahí, de hacer lo que uno ama. El Bailando estuvo más difícil”.

Por último, aseguró que desde hace años trabaja para ganarse un lugar destacado en la movida tropical: “Ahora se me está conociendo de alguna forma un poco más por lo que hago, pero lo vengo haciendo hace mucho. Hace como 10 años que uno se viene dedicando a esto, peleándola, siempre desde abajo. A mí no me regaló nadie nunca nada. Cuando grabé mi primer disco acá en Buenos Aires me acuerdo que vine solo, no es que mi mamá me acompañó. Jamás. Lo digo en el buen sentido. Siempre busqué mi camino muy solo”.

SEGUÍ LEYENDO

La angustia de Cinthia Fernández por el accidente que sufrió su hija: “El padre la subió a un monopatín para adultos”

El audio completo de Fede Bal al Polaco que provocó la crisis con Barby Silenzi: “Acá todos saben que no se pueden sacar fotos”

El mensaje de Dalma en honor a Diego Maradona luego de la victoria de Boca: “¡Yo ya gané, te extraño todos los días, no necesito nada más!”

Escandaloso audio del abogado de Santiago Lara, el supuesto hijo de Diego Maradona: “El pibe me pide plata todo el tiempo”