Cómo sigue el conflicto legal entre Vicky Xipolitakis y Javier Naselli, luego de los polémicos audios por canjes

La Griega, otra vez fue cuestionada por pedir canjes a diferentes empresas

Vicky Xipolitakis está involucrada en un nuevo escándalo. En Los ángeles de la mañana difundieron una serie de audios en los que la mediática pedía a diversas empresas productos gratis a cambio de darles publicidad en sus redes sociales. Una maniobra que realizan muchos influencers. Pero en algunos casos, cuando le mandaban algún canje, La Griega no cumplía con su palabra de promocionar la marca, porque consideraba que le habían mandado pocos productos.

En los medios y las redes sociales se generó un debate por el comportamiento de la vedette, que ostenta tener un alto estatus de vida, ya se reside en un piso en Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires, y abona expensas muy costosas. Además, se le cuestiona, según relataron la mayoría de las empresas con las que se contactó, que solía exigir factura por algo que no pagó. De comprobarse esta situación, podría tener problemas legales.

En medio de esta polémica, Xipolitakis dio explicaciones en el ciclo conducido por Ángel de Brito: “Para mí es una bendición muy grande que existan los canjes porque hacen que, junto a mi gran familia, no nos falte nada. No tengo otro tipo de ingreso y hace más de un año que me dedico solamente al cuidado y crianza de mi hijo”.

Además, la mediática recibe una cuota alimentaria de parte de Javier Naselli, su ex marido y el padre de su hijo, Salvador Uriel. Según explicó Guadalupe Guerrero, abogada del empresario, existe una sentencia judicial que establece cuál es el monto que debe pagar todos los meses: “No solo el papá tiene que pagar los gastos, sino también la mamá. Cada uno tiene que abonar la mitad de la vivienda, los gastos de los servicios y la prepaga”.

La abogada Guerrero dio a conocer detalles de la batalla judicial entre Vicky Xipolitakis y Javier Naselli (Video: Los ángeles de la mañana, El Trece)

En el programa de El Trece, la letrada explicó este lunes que Naselli también debe darle una suma de 50 mil pesos en efectivo para gastos de alimentación y de la vida cotidiana. Hasta el momento, en la Justicia solo le piden a Xipolitakis que presente los comprobantes de los gastos del alquiler y los servicios, pero no de los alimentos.

“Una vivienda como la que están habitando no es necesaria para un menor”, aseguró Guerrero sobre la costosa propiedad en la que Vicky vive con el pequeño. Luego, señaló que la vedette no está pagando lo que le corresponde por los gastos del departamento y como consecuencia tendría una gran deuda económica.

También, relató que la abuela paterna viajó desde Rosario hasta Buenos Aires para celebrar el día del niño con su nieto, pero finalmente no se pudo concretar el encuentro. “Con respecto a la abuela pedimos una mediación, pero (Vicky) no se presentó. Con el papá hicimos una vinculación y está bien, supervisada. Él está de viaje, pero quiere venir a vivir a la Argentina, su prioridad es su hijo”, dijo la abogada.

Por último, Guerrero manifestó que Naselli tiene un “perfil muy bajo” y que jamás quiso exponerse en los medios, a tal punto que su ex pareja lo habría llevado engañado al programa de Susana Giménez. “Él fue engañado, le dijeron que iban a un casamiento”, aseguró la letrada. Y señaló que al empresario le costó separarse porque “se casó proyectando una familia”.

